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ثمانية قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز

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مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية

مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية

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مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية

مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية
http://almnatiq.net/?p=829823
المناطق _ عدن

طالبت السلطات الصحية بمحافظة مأرب اليمينة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالتحقيق في القصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل و الكوادر الصحية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضح مكتب الصحة بالمحافظة في بيان له اليوم أن الهجمات الحوثية ضد المنشآت الطبية بمأرب طالت خلال السنوات الماضية 12 منشأة طبية ومرفقاً صحياً بينها 3 مستشفيات تم تدميرها بشكلٍ كلي ،كما أسفرت عمليات القصف المتكررة عن استشهاد 7 أطباء وعاملين صحيين وإصابة 7 آخرين من الكوادر الصحية العاملة بالمحافظة.
ودان البيان استمرار الميليشيا الحوثية بالقصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل والكوادر الصحية.
وأكدت السلطات الصحية اليمنية في محافظة مأرب أن مواصلة مليشيا الحوثي في استهدافها الممنهج للمنشآت الطبية والمدنيين يعد تحديًا سافراً منها للقانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الطبية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن (2286/2016) الذي ينص على أن الهجمات الموجهة عمداً ضد المستشفيات والأماكن التي يُجمع فيها المرضى والجرحى والوحدات الطبية ووسائل النقل تشكل جرائم حرب في حكم القانون الدولي.

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