يقيمها رواق حكايا في أدبي الشرقية أمسية قصصية للبشيّر والحسن والبدران

الدمام - عبدالله السعيدي

يقيم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، مساء الثلاثاء اللقاء الخامس لفعاليات «رواق حكايا» الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.



وقال رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بودي إن اللقاء سيشهد « أمسية قصصية » يشارك فيها القاص محمد البشير و القاصة مريم الحسن و القاص عمر البدران ويديرها منسق الرواق الروائي عبدالله الحواس، ووجه الدعوة للجمهور للحضور والتفاعل مع الأمسية في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤١هـ الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٠م ، في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مقر النادي في حي المزروعية بمدينة الدمام.

