احدث الأخبار

ثمانية قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز
أبرز المواد
 يقيمها رواق حكايا في أدبي الشرقية أمسية قصصية للبشيّر والحسن والبدران
المنطقة الشرقية
 مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية
أبرز المواد
 “هدف” يبرم مذكرة تعاون مع “هيئة الأمن السيبراني” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 “الأرصاد” : أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها
أبرز المواد
 الاتحاد البرلماني العربي يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية
أبرز المواد
 الأرصاد : استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا “خيالية”.. ويطلب العون
أبرز المواد
 برشلونة يطارد لويس سواريز لتعويض غياب لويس سواريز
أبرز المواد
 إطلاق نار على قوات أمريكية وأفغانية في أفغانستان
أبرز المواد
 فيديو لـ”سفاح تايلاند” يتمشى شاهرا سلاحه في المركز التجاري
أبرز المواد
 العراق.. مهلة ساعتين لاستقالة محافظ بابل بعد ضرب متظاهرين
أبرز المواد
ثمانية قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز

ثمانية قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز

أبرز المواد
يقيمها رواق حكايا في أدبي الشرقية أمسية قصصية للبشيّر والحسن والبدران

يقيمها رواق حكايا في أدبي الشرقية أمسية قصصية للبشيّر والحسن والبدران

المنطقة الشرقية
مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية

مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية

أبرز المواد
“هدف” يبرم مذكرة تعاون مع “هيئة الأمن السيبراني” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يبرم مذكرة تعاون مع “هيئة الأمن السيبراني” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

أبرز المواد

ثمانية قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز

ثمانية قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز
http://almnatiq.net/?p=829832
المناطق _ عدن

تجددت المعارك العنيفة في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، بين الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد أقل من أسبوع من الهدوء الحذر.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن “المعارك تجددت عقب هجوم شنته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مساء السبت على مواقع الجيش في جبهة الصياحي بغرب المدينة وأسفرت عن مصرع ثمانية من مليشيا الحوثي وجرح آخرين”.
كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني، مدفعا للمليشيات الحوثي في منطقة الدبح بالربيعي، أدى إلى إعطابه.

روابط ذات صلة

مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية

مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية
“هدف” يبرم مذكرة تعاون مع “هيئة الأمن السيبراني” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يبرم مذكرة تعاون مع “هيئة الأمن السيبراني” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
“الأرصاد” : أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

“الأرصاد” : أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*