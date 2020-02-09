ثمانية قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز

المناطق _ عدن

تجددت المعارك العنيفة في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، بين الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد أقل من أسبوع من الهدوء الحذر.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن “المعارك تجددت عقب هجوم شنته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مساء السبت على مواقع الجيش في جبهة الصياحي بغرب المدينة وأسفرت عن مصرع ثمانية من مليشيا الحوثي وجرح آخرين”.

كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني، مدفعا للمليشيات الحوثي في منطقة الدبح بالربيعي، أدى إلى إعطابه.