احدث الأخبار

بخلاف الهواء… دراسة تكشف طريقة أخرى لانتقال العدوى بـ«كورونا»
أبرز المواد
 محمد الشقاء: جمال ريان مذيع بدرجة إرهابى
أبرز المواد
 شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة
أبرز المواد
 بهاشتاق #الصقور_المخلصين الإماراتيين يحتفون بجنود الإمارات العائدين من اليمن
أبرز المواد
 إنهاء معاناة فتاة من تشوه الركبة
صحة
 موجة برد شديدة تجتاح المملكة منتصف الأسبوع الحالي
أبرز المواد
 ثمانية قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز
أبرز المواد
 يقيمها رواق حكايا في أدبي الشرقية أمسية قصصية للبشيّر والحسن والبدران
المنطقة الشرقية
 مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية
أبرز المواد
 “هدف” يبرم مذكرة تعاون مع “هيئة الأمن السيبراني” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 “الأرصاد” : أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها
أبرز المواد
 الاتحاد البرلماني العربي يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية
أبرز المواد
بخلاف الهواء… دراسة تكشف طريقة أخرى لانتقال العدوى بـ«كورونا»

بخلاف الهواء… دراسة تكشف طريقة أخرى لانتقال العدوى بـ«كورونا»

أبرز المواد
محمد الشقاء: جمال ريان مذيع بدرجة إرهابى

محمد الشقاء: جمال ريان مذيع بدرجة إرهابى

أبرز المواد
شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة

شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة

أبرز المواد
بهاشتاق #الصقور_المخلصين الإماراتيين يحتفون بجنود الإمارات العائدين من اليمن

بهاشتاق #الصقور_المخلصين الإماراتيين يحتفون بجنود الإمارات العائدين من اليمن

أبرز المواد

إنهاء معاناة فتاة من تشوه الركبة

إنهاء معاناة فتاة من تشوه الركبة
http://almnatiq.net/?p=829838
المناطق _ عسير

أسهم بفضل الله فريق طبي في قسم جراحة العظام والتخدير والعمليات بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج في إنهاء معاناة فتاة من تشوه في الركبة اليسرى وإعوجاج خارجي (ركبة فحجاء) وعرج بالمشي.
وقرر الفريق المعالج بعد عمل الأشعة المطلوبة والفحوصات اللازمة ووضع خطة علاجية إجراء عملية بإستخدام تخدير نخاعي (نصفي) وتم إصلاح إعوجاج عظمة الفخذ وعظمة الساق والتشوه بالركبة اليسرى، وبفضل من الله تكللت العملية بالنجاح ، حيث تعتبر هذه العملية من العمليات التخصصية المتقدمة في جراحة العظام.

 

روابط ذات صلة

بخلاف الهواء… دراسة تكشف طريقة أخرى لانتقال العدوى بـ«كورونا»

بخلاف الهواء… دراسة تكشف طريقة أخرى لانتقال العدوى بـ«كورونا»
منظمة الصحة العالمية الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتخطى 34 ألف حالة

منظمة الصحة العالمية الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتخطى 34 ألف حالة
دراسة تفتح باب الأمل أمام الكشف المبكر للسرطان

دراسة تفتح باب الأمل أمام الكشف المبكر للسرطان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*