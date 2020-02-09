إنهاء معاناة فتاة من تشوه الركبة

المناطق _ عسير

أسهم بفضل الله فريق طبي في قسم جراحة العظام والتخدير والعمليات بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج في إنهاء معاناة فتاة من تشوه في الركبة اليسرى وإعوجاج خارجي (ركبة فحجاء) وعرج بالمشي.

وقرر الفريق المعالج بعد عمل الأشعة المطلوبة والفحوصات اللازمة ووضع خطة علاجية إجراء عملية بإستخدام تخدير نخاعي (نصفي) وتم إصلاح إعوجاج عظمة الفخذ وعظمة الساق والتشوه بالركبة اليسرى، وبفضل من الله تكللت العملية بالنجاح ، حيث تعتبر هذه العملية من العمليات التخصصية المتقدمة في جراحة العظام.