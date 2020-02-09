بهاشتاق #الصقور_المخلصين الإماراتيين يحتفون بجنود الإمارات العائدين من اليمن

المناطق _ الرياض

تصدر هاشتاج #الصقور _ المخلصين” قائمة الترند بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتحية الجنود الإماراتيين العائدين من اليمن الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي.

وحرص العديد من المغردين على توجيه تحية اعتزاز وتقدير للجنود لما قدموه من أعمال ساهمت في ترسيخ وتعزيز أمن المنطقة.

وشارك في هشتاج #الصقور _ المخلصين، مغردون إماراتيون وسعوديون ويمنيون وعرب، معربين عن شكرهم وتقديرهم لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الإماراتية العائدون من مهمة إعادة الأمل في اليمن.

وجاء إطلاق الهشتاج استعدادا لاستقبالهم اليوم الأحد، بعد أن أدوا واجباتهم بكل حرفية واقتدار، وأثبتوا بإرادتهم وشجاعتهم للجميع أن الدول لا تقاس بالحجم بل بإرادة الرجال.

وجاءت أبرز التغريدات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجه التحية للجنود الإماراتيين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.

وأضاف أنهم “ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفادت منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن.. حماة الاتحاد”.

كما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، تحية اعتزاز لجنود الإمارات لمشاركتهم ضمن التحالف العربي باليمن، مؤكدا أنهم سيبقون سندا وعونا للبلد الشقيق.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غدا بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن”.

وأضاف: “كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها”.

بدوره قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، إن الاحتفال الوطني بعودة القوات المسلحة الإماراتية من اليمن تكريم مستحق من وطن الوفاء لأبنائه.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: أن “احتفاء الإمارات بصقورها المخلصين وتقديرها تضحياتهم وأدائهم الرجولي وسام عرفان ووفاء من شعب عظيم وقيادة جليلة”.

وتابع: “أنتم درعنا ورمحنا وجيش الكرامة والشهامة. نفخر بكم ونسمو.. الصقور المخلصون”.

وتحتفل الإمارات، اليوم الأحد، بتكريم جنودها الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي في اليمن لما قدموه من تضحيات ومهام قتالية وإنسانية في أكثر من 22 محافظة يمنية.