احدث الأخبار

محمد الشقاء: جمال ريان مذيع بدرجة إرهابى
أبرز المواد
 شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة
أبرز المواد
 بهاشتاق #الصقور_المخلصين الإماراتيين يحتفون بجنود الإمارات العائدين من اليمن
أبرز المواد
 إنهاء معاناة فتاة من تشوه الركبة
صحة
 موجة برد شديدة تجتاح المملكة منتصف الأسبوع الحالي
أبرز المواد
 ثمانية قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز
أبرز المواد
 يقيمها رواق حكايا في أدبي الشرقية أمسية قصصية للبشيّر والحسن والبدران
المنطقة الشرقية
 مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية
أبرز المواد
 “هدف” يبرم مذكرة تعاون مع “هيئة الأمن السيبراني” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 “الأرصاد” : أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها
أبرز المواد
 الاتحاد البرلماني العربي يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية
أبرز المواد
 الأرصاد : استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة
أبرز المواد
محمد الشقاء: جمال ريان مذيع بدرجة إرهابى

محمد الشقاء: جمال ريان مذيع بدرجة إرهابى

أبرز المواد
شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة

شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة

أبرز المواد
بهاشتاق #الصقور_المخلصين الإماراتيين يحتفون بجنود الإمارات العائدين من اليمن

بهاشتاق #الصقور_المخلصين الإماراتيين يحتفون بجنود الإمارات العائدين من اليمن

أبرز المواد
إنهاء معاناة فتاة من تشوه الركبة

إنهاء معاناة فتاة من تشوه الركبة

صحة

بعد تحريضه على الزعماء العرب..

محمد الشقاء: جمال ريان مذيع بدرجة إرهابى

محمد الشقاء: جمال ريان مذيع بدرجة إرهابى
http://almnatiq.net/?p=829857
المناطق _ متابعات
أكد محمد الشقاء، الإعلامى السعودى، أن تغريدة المذيع بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان، التي حرض فيها على الزعماء العرب، يبدو أنه يؤكد بهذا التحريض أنه فعلاً مذيع بدرجة إرهابي، من خلال دعوته لعصابات مدربة على اغتيال قادة عرب وهو يدعو لأبعد من ذلك بإثارة الفوضى في الدول العربية، موضحا أن هذه هي السياسة التي انتهجتها قناة الجزيرة المحرضة على القتل والفوضى.
وأضاف الإعلامى السعودى، في تصريحات لـصحيفة “اليوم السابع”: “لا ننسى بقية وجوه التحريض في قطر على المنطقة العربية، بينهم منظر القناة ومفتيها يوسف القرضاوي الذي أفتى بقتل معمر القذافي عبر الجزيرة، وبعدها بشهور قتل وجرى ما جرى من فوضى بعدها حتى يومنا، بجانب المذيعين فيصل القاسم وغادة عويس”.
واستطرد محمد الشقاء: “المستغرب هنا صمت إدارة موقع ‪تويتر وعدم تفاعلها مع هذا التحريض الذى شنه جمال ريان عبر منصتها، ولم تقدم على حذف حسابه على تويتر باعتباره أنه يحرض على العنف”.
وفى وقت سابق كشف موقع قطريليكس، المتخصص فى كشف فضائح النظام التركى، أن تغريدة جمال الريان مذيع قناة الجزيرة القطرية المحرضة على اغتيال الرؤساء العرب تضعه تحت طائلة القانون داخل قطر نفسها، حيث من المفترض أن يخضع لعقوبة بالسجن والغرامة وفقا لنصوص القانون القطرى.
وأشار الموقع إلى أنه يُجرِّم القانون القطري التغريدات المسيئة إلى الأشخاص أو الكيانات أو الجهات، فضلاً عن التأكيد على معاقبة مَن يستغل المنصات الاجتماعية للتحريض على أشخاص بعينهم.
وأكد القانون أنّ التعليقات المسيئة التي تحمل عبارات تهديد وابتزاز وإساءة وتعريض للسمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويدونها مستخدموها بمختلف حساباتهم الإلكترونية من فيسبوك وتويتر وإنستجرام وسناب شات وواتساب ورسائل نصية، جريمة يعاقب عليها القانون، وتضع أصحابها تحت طائلة قانونَيْ الجرائم الإلكترونية والعقوبات.

روابط ذات صلة

شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة

شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة
بهاشتاق #الصقور_المخلصين الإماراتيين يحتفون بجنود الإمارات العائدين من اليمن

بهاشتاق #الصقور_المخلصين الإماراتيين يحتفون بجنود الإمارات العائدين من اليمن
موجة برد شديدة تجتاح المملكة منتصف الأسبوع الحالي

موجة برد شديدة تجتاح المملكة منتصف الأسبوع الحالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*