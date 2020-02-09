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“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها قبل 10 فبراير

“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها قبل 10 فبراير

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“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها قبل 10 فبراير

“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها قبل 10 فبراير
http://almnatiq.net/?p=829875
المناطق - الرياض

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم الإقرار الضريبي عن شهر يناير قبل نهاية يوم 10 من شهر فبراير الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وأكدت الهيئة أهمية تقديم الإقرار قبل التاريخ المحدد لتجنب عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع خلال المدة المحددة وهي بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وتعرّف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة تستقطع من إجمالي مبلغ الدخل الذي تحصل عليه المنشأة غير المقيمة في المملكة، وتقدم خدمات داخل المملكة وتحقق مصادر دخل وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستون من للائحة نظام ضريبة الدخل المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة.
و أوضحت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بضريبة الاستقطاع والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة الاستقطاع، ومن ضمنها خطوات تسجيل المنشأة، وتقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الإلكترونية.
كما تحتوي منصة “الرحلات التعليمية” على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل توفر العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني والكثير من المعلومات التي تُعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في ذات الوقت المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على “توتير” حساب التواصل الاجتماعي @Gazt_Care.

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