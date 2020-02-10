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لمنع الإضرار بالمطلقات.. إثبات الطلاق بالمحكمة أو القوة الجبرية

لمنع الإضرار بالمطلقات.. إثبات الطلاق بالمحكمة أو القوة الجبرية

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لمنع الإضرار بالمطلقات.. إثبات الطلاق بالمحكمة أو القوة الجبرية

لمنع الإضرار بالمطلقات.. إثبات الطلاق بالمحكمة أو القوة الجبرية
http://almnatiq.net/?p=829890
المناطق - الرياض

أكدت مصادر وفقا لـ “عكاظ” أنه إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية. وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه، متى وُجدت قرائن على إضراره بالزوجة، جراء تأخره في إثبات الطلاق. ويتم الإجراء بعد تبليغه بالحضور.

ويشار إلى أن وزير العدل كان أصدر قراراً أخيراً بأن لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة.

كما أن تعديلات نظام الأحوال الشخصية تنص على أنه إذا أراد الزوج تطليق زوجته، أو إثبات الطلاق، أو إذا أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، يجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة. على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ويتيح إجراء إحضار الزوج بالقوة الجبرية لإثبات الطلاق تخفيف أعباء كبيرة على المطلقات اللاتي يماطل أزواجهن في إثبات طلاقهن.

 

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