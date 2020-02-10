الحب في زمن الكورونا.. 6 آلاف زواج كوري تتحدى الفايروس

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على عكس أحداث رواية الكولومبي النوبلي غابرييل غارسيا ماركيز «الحب في زمن الكوليرا»، لم يضطر شبان وفتيات كوريا الجنوبية أن يخدعوا سلطات بلادهم ليكللوا علاقاتهم بالزواج، وسط تخوفات من انتشار فايروس كورونا الجديد، بل أصروا على إقامة حفلة زفاف جماعية، لا تغيب عنها الإجراءات الوقائية، فيما التزموا جميعا، بمن فيهم الضيوف، بارتداء الأقنعة الواقية، ليعلنوا انتصارهم لـ«الحب في زمن الكورونا».

وأخيرا، أقامت السلطات الكورية، استجابة لطلبات الأزواج الجدد، حفلة زواج جماعي بعنوان «حياة جديدة.. معا في الصحة أو المرض». ووفرت المطهر اليدوي، ووزعت الأقنعة وفحصت درجة حرارة الأزواج، في التجمع الذي شارك فيه نحو 30 ألف شخص من جميع أنحاء العالم بمركز تشيونغ شيم للسلام العالمي في جابيونغ، شمال شرقي سيول، بينهم 6000 من الأزواج الجدد، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه كوريا الجنوبية 24 حالة إصابة مؤكدة بفايروس «كورونا الجديد»، ما اضطر سيول لمنع دخول الأجانب، خصوصا أولئك الذين كانوا في الآونة الأخيرة في مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار الفايروس الغامض الذي حصد أرواح 724 وأصاب 34887 شخصا في 30 بلدا حول العالم. ما استنفر السلطات لمحاولة السيطرة على الفايروس، إذ نصح الأطباء بارتداء الأقنعة الواقية التي انتقلت من المستشفيات إلى الشوارع وأماكن العمل والمحلات التجارية، وأخيرا حفلات الزفاف.

بدوره، أبدى العريس الكوري الجنوبي لي كوون سيوك سعادته بحفل الزفاف المشترك، مرحبا بفكرة الأقنعة الواقية، داعيا سلطات بلاده للتأسي بهم، ومواجهة الفايروس الذي تسبب في إلغاء المهرجانات وحفلات التخرج وK-pop، في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من نقص الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى من الفايروس الغامض حول العالم.