احدث الأخبار

8 قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز
أبرز المواد
 أُم تنهي حياة رضيعتها دهسا وتصيب زوجها في جازان
أبرز المواد
 تعثر طريق «المدينة – حائل» منذ 14 عاماً.. الموت يتربص بسالكيه
أبرز المواد
 «حساب المواطن» يبدأ إيداع دعم شهر فبراير
أبرز المواد
 كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة.. الحرارة تحت الصفر
أبرز المواد
 واشنطن تخطط لتصفية «قاعدة» اليمن
أبرز المواد
 الحب في زمن الكورونا.. 6 آلاف زواج كوري تتحدى الفايروس
أبرز المواد
 مفاجأة صادمة.. 27 ألف «داعشي» أجنبي في سوريا والعراق
أبرز المواد
 مطالب يمنية رسمية بتحقيق دولي في هجمات الحوثي ضد المنشآت الطبية
أبرز المواد
 لمنع الإضرار بالمطلقات.. إثبات الطلاق بالمحكمة أو القوة الجبرية
أبرز المواد
 الشيخ المغامسي يلقى الضوء على بعض الوقفات من حياة المعلم الأول بديوانية تعليم صبيا
منطقة جازان
 الدوري الإيطالي لكرة القدم.. ليتشي يتغلب على نابولي
أبرز المواد
8 قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز

8 قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز

أبرز المواد
أُم تنهي حياة رضيعتها دهسا وتصيب زوجها في جازان

أُم تنهي حياة رضيعتها دهسا وتصيب زوجها في جازان

أبرز المواد
تعثر طريق «المدينة – حائل» منذ 14 عاماً.. الموت يتربص بسالكيه

تعثر طريق «المدينة – حائل» منذ 14 عاماً.. الموت يتربص بسالكيه

أبرز المواد
«حساب المواطن» يبدأ إيداع دعم شهر فبراير

«حساب المواطن» يبدأ إيداع دعم شهر فبراير

أبرز المواد

واشنطن تخطط لتصفية «قاعدة» اليمن

واشنطن تخطط لتصفية «قاعدة» اليمن
http://almnatiq.net/?p=829894
المناطق - الرياض

يبدو أن واشنطن قد عقدت العزم على التخلص من رؤوس الفتنة وقادة الإرهاب، فبعد سقوط زعيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، واصطياد جنرال الدم والخراب قاسم سليماني، وتصفية زعيم تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب قاسم الريمي، تتجه الإدارة الأمريكية إلى القضاء نهائيا على عناصر «القاعدة» في اليمن، إذ عرضت الخارجية الأمريكية مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات حول شخصين آخرين من التنظيم الإرهابي.

ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة على حسابه على تويتر، أمس (السبت)، صورة لسعد بن عاطف العولقي، معلنا عن مكافأة بقيمة 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

كما نشر أيضاً صورة خالد سعيد باطرفي، عارضاً مكافأة بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وذكرت الوزارة أن باطرفي «عضو بارز في منظمة القاعدة في حضرموت، وعضو سابق في مجلس شورى التنظيم في شبه الجزيرة العربية».

وأفادت مصادر موثوقة، بأن باطرفي يعد الرجل الثاني بعد الريمي في «قاعدة» جزيرة العرب باليمن، وهو من قيادات الصف الأول للتنظيم وينتمي إلى محافظة حضرموت. وهو مرشح لخلافة الريمي في قيادة التنظيم، وعمل منذ 2011 على استقطاب مئات الشبان إلى صفوف القاعدة من ساحات الاعتصامات الاحتجاجية ضد نظام الرئيس الراحل علي صالح. واعتقل في حضرموت، لكنه سرعان ما دبر عملية هروب 60 عنصرا من التنظيم الإرهابي من السجن في المكلا وكان على رأس الهاربين عام 2013.

أما العولقي فقد كان لسنوات عدة أميرا لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة، رقي بعد مقتل زعيم التنظيم ناصر الوحيشي عام 2016، وأصبح ضمن قيادة الصف الأول. ونجا العولقي من غارة أمريكية في شبوة العام الماضي، وهو مرشح لتولي موقع نائب رئيس التنظيم.

روابط ذات صلة

8 قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز

8 قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز
أُم تنهي حياة رضيعتها دهسا وتصيب زوجها في جازان

أُم تنهي حياة رضيعتها دهسا وتصيب زوجها في جازان
تعثر طريق «المدينة – حائل» منذ 14 عاماً.. الموت يتربص بسالكيه

تعثر طريق «المدينة – حائل» منذ 14 عاماً.. الموت يتربص بسالكيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*