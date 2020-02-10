تعثر طريق «المدينة – حائل» منذ 14 عاماً.. الموت يتربص بسالكيه

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بث عدد من سالكي الطريق الدولي (المدينة المنورة – حائل) شكاوى ومطالبات حيال تعثر الطريق، وافتقاره لوسائل السلامة واللوحات الإرشادية والتحذيرية، ما تسبب بوقوع حوادث مرورية راح ضحيتها عدد من سالكيه.

ووفقا لـ”عكاظ”، أفاد نايف الرشيدي (أحد سالكي الطريق) بمعاناة قائدي المركبات على الطريق الدولي (المدينة المنورة – حائل) الممتد على مسافة 400 كيلومتر بين المدينتين وباتجاه الشمال، إذ تستمر المعاناة من تعثره منذ 14 عاما، ولا توجد به لوحات إرشادية، ويفتقر لأدنى أدوات السلامة في ظل الأعداد الكبيرة للمركبات التي تسلك الطريق، ما أسفر عن وقوع عدد من الحوادث المرورية.

وأضاف: لا توجد تحذيرات أو لوحات إرشادية تنبه بوجود عقوم ترابية أو تحويلات في الطريق، إضافة إلى وجود جمال سائبة تقطع الطريق وتهدد سالكيه، إذ تنتشر على جانبيه قرى وهجر واستراحات، متسائلا: هل يُعقل أن طريقاً في غاية الأهمية يبقى متعثراً لمدة 14 عاماً؟.