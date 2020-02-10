أُم تنهي حياة رضيعتها دهسا وتصيب زوجها في جازان

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توفيت طفلة في الشهر التاسع من العمر وأصيب والدها بكسور، بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة أثناء وجودهم في شاطئ بيش للنزهة.

وفي التفاصيل بحسب “عكاظ” فإن العائلة قدمت من خارج منطقة جازان، وأثناء تنزههم حاولت السيدة (في العقد الثالث من العمر)، قيادة السيارة لتخرج عن سيطرتها فتدهس طفلتها التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة، ونقلت الحالتان إلى المستشفى، فيما أصيبت السيدة بانهيار جراء الحادث.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي صرخي: تلقت غرفة العمليات بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصاً لديه إصابه حرجة نتيجة تعرضه للدهس، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام.

وأضاف أنه بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية.