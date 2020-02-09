جامعة الجوف تستضيف رئيس الأمر بالمعروف في محاضرة عن الانتماء واللّحمة الوطنية

المناطق - الجوف

برعاية أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، استضافت جامعة الجوف معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ. د/ عبد الرحمن السند، الذي ألقى محاضرة عن الانتماء واللُّحمة الوطنية، بقاعة المؤتمرات في المدينة الجامعية، بحضور مدير الجامعة المكلف أ. د / بدر الزراع، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة، وقيادات وضيوف رئاسة هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة.

وتناول الدكتور السند خلال المحاضرة مفهوم الانتماء للوطن، مؤكداً أن حماية الوطن والدفاع عنه واجب على كل فرد، مستشهداً بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث التي تؤكد حب الوطن والانتماء كغريزة فطرية.

ودعا الدكتور السند، الجامعات وأعضاء هيئة التدريس للقيام بواجبهم الشرعي والوطني في بيان حقوق وواجبات الوطن للطلاب والطالبات في الدفاع عنه وحمايته وإعلاء شأنه والوقوف في وجه كل متربص وحاقد وعدو يريد الشر والإضرار به، سواء كان خارج الوطن أو من الداخل وأن يقفوا صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة.

وكان مدير الجامعة المكلف أ. د/ الزارع، في بداية المحاضرة قد رحّب بمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ومنسوبي فرع الهيئة بالمنطقة في رحاب الجامعة، مؤكداً حرص الجامعة على خدمة الدين والوطن، مشيراً إلى توقيع مذكرة التفاهم للعمل المشترك، صباح أمس الثلاثاء، بمكتب سمو أمير المنطقة.

ودعا الدكتور الزارع إلى تعزيز الجهود من أجل التصدي لكل المحاولات الهادفة الى زعزعة أمن الوطن واستقراره، معرباً عن تطلعه للوصول إلى رؤية واضحة لتحقيق أهداف مذكرة التعاون التي وقعت مع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد مدير الجامعة المكلف، استعداد الجامعة لتسخير كافة امكانياتها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، رافعاً جزيل الشكر والعرفان، لسموّ أمير المنطقة لرعايته المستمرة لبرامج وأنشطة الجامعة المختلفة لتحقق أهدافها وفق رعاية وتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة أيدها الله.

وفي ختام المحاضرة، تسلم الدكتور عبد الرحمن السند، درع جامعة الجوف التذكاري من مدير الجامعة المكلف الدكتور بدر الزارع، تقديراً للمساهمة في تحقيق الانتماء واللّحمة الوطنية، كما تسلَّم مدير الجامعة المكلف درعاً تذكارياً من فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

يذكر أن الدكتور الزارع قد استقبل معالي ضيف الجامعة بمكتبه، ثم استمع الضيف إلى شرح حول المدينة الجامعية وما تم إنجازه فيها من مشاريع، وقام بجولة اطلع خلالها على مشاريع المدينة الجامعية مبدياً إعجابه بهذه النهضة الشاملة التي تشهدها الجامعة بدعم كريم من القيادة أيدها الله.

كما قدم مدير فرع هيئة الأمير بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف د.علي العنزي تناول خلالها أهمية الشراكة مع جامعة الجوف وتفعيل مذكرة التعاون بين الجهتين لما يحقق مصلحة الوطن ويحمي مقدراته وشبابه.