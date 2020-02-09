“فن الرسم” مقصد “تعليم القصيم” لتحقيق “جودة الحياة 2020”

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تسعى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم إلى تطبيق برامج التحول الوطني، للوصول إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بالعمل على استثمار مناشطها وبرامجها الصفية واللاصفي، ومن ذلك العمل على توفير متطلبات تفعيل “برنامج جودة الحياة 2020” باستثمار طاقات ومواهب الطلاب والطالبات، في فنون الرسم، والتلوين، والتشكيل، والنحت.

ويتحقق برنامج تحسين جودة حياة الفرد؛ من خلال تطوير المنظومة البيئية اللازمة، لدعم واستحداث خيارات جديدة، تمكن لمشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، إضافة إلى الأنشطة الأخرى الملائمة، وتمثيلاً لتوجهات وزارة التعليم، في دعم الإبداع والموهبة، لخلق مشاركات الطلاب والطالبات، لتمثيل المملكة بشكل مشرف، في المنافسات الإقليمية والدولية، وهو الشيء الذي يتوفر مناخه وبيئته في مهارات وفنون الرسم والتلوين والتشكيل.

حيث حرصت الإدارة العامة، ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، على استقطاب الطالبات الموهوبات في الرسم، واستهدافهن بدورات تدريبية؛ لتنمية القدرات وصقل المواهب الفنية، وتطوير الإبداع، والتدريب على مهارات تقنية الأقلام والألوان، وفق الأسس والمبادئ العلمية وتحويلها لخبرات تعليمية.

بدورها ذكرت مديرة نشاط الطالبات في تعليم القصيم صفية الحربي، أن النشاط الطلابي أحد ركائز التعليم الأساسية، والذي يعول عليه في اكتشاف مواهب الطلاب والطالبات، حيث تم اكتشاف مواهب عدد من طالبات المدارس، في الرسم عن طريق رائدة النشاط ومعلمة الفنية في المدرسة، ومن ثم قُدِمت لهن عددًا من الدورات والورش التدريبية، في مركز التدريب بإدارة نشاط الطالبات وفي المدارس، فكان تعليم القصيم ممثلاً بمركز التدريب في إدارة نشاط الطالبات بيئة تربوية تعليمية ، ومحضناً للرعاية والاهتمام أضاء لهن الطريق نحو التميز والإبداع ، ورسمن لوحات فنية رائعة، عبرن من خلالها عن ذائقتهن الجمالية و قدراتهن في محاكاة إبداعات أكبر وأشهر الرسامين والفنانين التشكيليين، كما شاركن بمشاركات مميزة في عدة مهرجانات ومعارض منها مهرجان الجنادرية ومعرض الكتاب، متطلعين إلى مشاركات دولية لطالبات تعليم القصيم.

من جانبها كشفت منسقة الرسم والتصوير التشكيلي ابتسام العودة من إدارة نشاط الطالبات، عن الورش والدورات المقدمة للطالبات، والتي بلغ عددها 80 ورشة و21 دورة تدريبية صباحية ومسائية، تدربت فيها أكثر من ألف طالبة، مما يعكس اهتمام إدارة تعليم القصيم برعاية الموهبة والإبداع، مشيرةً إلى أنه تم تأهيل الطالبات للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المملكة لمسابقة الأولمبياد الوطني للرسم والتصوير التشكيلي، والذي أطلقته وزارة التعليم بهدف إعادة صياغة الاهتمامات نحو ميادين الفنون وإطلاق الخيال الفني الإبداعي، وتنميته للإسهام في تطوير الحركة الفنية في المملكة،حيث شاركت في المنافسة 25طالبة من المرحلة الثانوية و14 طالبة من المرحلة المتوسطة ومن المرحلة الابتدائية 23 طالبة، تأهل منها 13 طالبة من جميع المراحل التعليمية لتمثيل المنطقة في التصفيات النهائية لمسابقة الأولمبياد الوطني للرسم والتصوير التشكيلي والذي تستضيفه هذا العام إدارة تعليم الطائف.

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