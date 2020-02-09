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“فن الرسم” مقصد “تعليم القصيم” لتحقيق “جودة الحياة 2020”

“فن الرسم” مقصد “تعليم القصيم” لتحقيق “جودة الحياة 2020”

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مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع مشروع التحول الرقمي “بوابة المستقبل”

مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع مشروع التحول الرقمي “بوابة المستقبل”

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مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع مشروع التحول الرقمي “بوابة المستقبل”

مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع مشروع التحول الرقمي “بوابة المستقبل”
http://almnatiq.net/?p=829938
المناطق / بريدة

ترأس مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح اجتماع مشروع التحول الرقمي لبوابة المستقبل بالإدارة العامة اليوم الأحد 15 / 6 / 1441هـ بحضور المساعدة التعليمية هيفاء اليوسف ومديري مكاتب التعليم والإشراف التربوي بالقطاعين.

وناقش الاجتماع واقع الخطط المنفذة لتحقيق أهداف المشروع التي تتضمن التعامل الرقمي الالكتروني للطالب والطالبة مع منصة بوابة المستقبل ضمن مبادرات التحول 2020 الهادفة لزيادة التحصيل الدراسي والمعرفة المنهجية.

وأكد الفريح أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم حريصة على مواكبة المتغيرات التطويرية بشكل يضمن التنفيذ الدقيق لمثل تلك المشاريع الوطنية الرائدة معتبرًا أن حزمة من الإجراءات التنفيذية تحمل التواقيت الزمنية ستجعل من مسار تحقيق الهدف يمضي بطريقة واضحة.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للمشروع عبدالعزيز الحسون أن الاجتماع يهدف إلى تسريع عملية اكتمال منظومة المسارات لتحقيق أهداف التحول الرقمي بالمدارس عبر بوابة المستقبل.

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