رئيس غرفة أبها : تخصيص أكثر من 17 مليون متر مربع لإنشاء المدينة الصناعية الثانية يفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات في عسير

المناطق - أبها

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي بقرار صاحب السموالملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير- ، الذي أصدره بتخصيص أكثر من 17 مليون متر مربع للبدء في إنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير والتي تقع في مركز الحفاير (90 كيلومتر شمال غرب محافظة خميس مشيط). مؤكداً على أن هذا القرار سينعكس بإذن الله بصورة إيجابية على زيادة حجم المجالات الجديدة لجذب الاستثمارات ، وهذا سيكون له مردوداً إيجابية بإذن الله على التنمية الشاملة في عسير التي يهدف إليها سموه وفق رؤية المملكة 2030 للنهوض بالصناعة في المملكة ، بالإضافة لتوفير الوظائف للشباب بهذه المناطق ، من ناحية أخرى ثمّن الحويزي لسمو أمير منطقة عسير اهتمامه وحرصه الشديد على تذليل كافة العقبات وتجاوز التحديات أمام تعزيز الاستثمارات الصناعية بالمنطقة، والإستفادة القصوى من ثرواتها للمساهمة في تنمية الشاملة بالمنطقة، وذلك من خلال المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة الصناعية الثانية بعسير حيث أن مراحل تطوير الخدمات الأساسية والبنى التحتية من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الاستفادة الأمثل للمزايا الاستثمارية النوعية التي تتمتع بها المنطقة.

مؤكداً على أنَّ المدينة الصناعية الثانية تعدُّ أهم اللبنات لانطلاقة الصناعة في في المنطقة؛ وبإذن الله ستحقق نجاحا كبيرا وانطلاقة للصناعة لوجود عدة مقومات، من أهمها عدد السكان ، حيث أن عسير تحتل المركز الرابع من حيث الكثافة السكنية، وتجارياً على مستوى المملكة والتطور الذي تشهده في القطاع الصناعي بالإضافة على أن الموقع الجديد ذو مكان إستراتيجي هامة ، وسيتم ربطه بطرق متعددة ، كما لفت رئيس غرفة أبها إلى أن عوامل نجاح المدينة الصناعية الثانية سيتحقق بإذن الله من خلال دعم إمارة وأمانة منطقة عسيربالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” والصناديق التمويلية والإدارات المحلية ووجود بعض الخامات الطبيعية، وتوفر أيادٍ وطنية من الشباب العامل، ووجود دعم تمويلي إضافة إلى مزايا الأجواء المعتدلة التي ستوفر في تكلفة الإنتاج وتكلفة التخزين، وقربها من المنافذ الحدودية مما سيدعم نسبة التصدير.

في ختام تصريحه رفع الحويزي أسمى آيات الشكر والأمتنان والعرفان نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة ومنسوبي الغرفة والقطاع الصناعي بعسير لصاحب السموالملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير- على أصدر سموه قرار بتخصيص أكثر من 17 مليون متر مربع للبدء في إنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير ، مشدداً على دور الغرفة في دعم رجال الأعمال بعمل دراسات جدوى اقتصادية لأي مشروعٍ بالمدينة الصناعية الثانية والمساعدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية، والجهات الحكومية لاستخراج التصاريح والسجلات والاستقدام من خلال مركز الخدمة الشاملة الموجود في الغرفة حالياً وإيجاد الشريك الأجنبي المناسب لمن يرغب من المستثمرين.