احدث الأخبار

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية
المنطقة الشرقية
 الشرقية تستضيف ملتقى أفضل الممارسات في تمكين الشباب لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظّم أمسية “تجربتي في المسؤولية المجتمعية”.. مساء الثلاثاء المقبل
المنطقة الشرقية
 رئيس غرفة أبها : تخصيص أكثر من 17 مليون متر مربع لإنشاء المدينة الصناعية الثانية يفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات في عسير
منطقة عسير
 “فن الرسم” مقصد “تعليم القصيم” لتحقيق “جودة الحياة 2020”
منطقة القصيم
 مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع مشروع التحول الرقمي “بوابة المستقبل”
منطقة القصيم
 جامعة الجوف تستضيف رئيس الأمر بالمعروف في محاضرة عن الانتماء واللّحمة الوطنية
منطقة الجوف
 دورات تدريبية ومسابقات ترفيهية في 76 ” نادي حي ” بتعليم جدة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الجوف تطلق حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا بالقريات
منطقة الجوف
 مدير جامعة الجوف المكلف يتفقد مشروعات كليات البنات في المدينة الجامعية
منطقة الجوف
 اتفاقية تعاون لدعم تملك المواطنين للمساكن
أبرز المواد
 تعليم حفر الباطن يؤجل اليوم الدراسي الى 8.30
المنطقة الشرقية
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية

المنطقة الشرقية
الشرقية تستضيف ملتقى أفضل الممارسات في تمكين الشباب لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة

الشرقية تستضيف ملتقى أفضل الممارسات في تمكين الشباب لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة

المنطقة الشرقية
غرفة الأحساء تُنظّم أمسية “تجربتي في المسؤولية المجتمعية”.. مساء الثلاثاء المقبل

غرفة الأحساء تُنظّم أمسية “تجربتي في المسؤولية المجتمعية”.. مساء الثلاثاء المقبل

المنطقة الشرقية
رئيس غرفة أبها : تخصيص أكثر من 17 مليون متر مربع لإنشاء المدينة الصناعية الثانية يفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات في عسير

رئيس غرفة أبها : تخصيص أكثر من 17 مليون متر مربع لإنشاء المدينة الصناعية الثانية يفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات في عسير

منطقة عسير

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=829951
الدمام - المناطق

في إطار إستراتيجية جامعة الأمير محمد بن فهد لتوسيع شراكاتها الدولية، وقعت الجامعة صباح اليوم الأحد 9/2/2020 مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الأمريكية، حيث مثل الجامعة نائب مدير الجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي فيما مثل الجمعية كبير مستشاريها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد بول سايمونيت.
وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين كلية القانون بالجامعة و الجمعية لإجراء الدراسات والبحوث في مجال التعليم القانوني ولتطوير مقررات برنامج القانون العملية والتطبيقية، بما ينمي مهارات الطلاب ويساهم في خطط الكلية لخدمة المجتمع.
يذكر أن جمعية المحامين الأمريكية تأسست سنة 1878 وأصبحت منذ سنة 1952 جهة اعتماد برامج القانون في الجامعات الأمريكية، وتضم حاليا أكثر من 356 ألف عضو. وتنفذ الجمعية مشاريعها في قطاع التعليم القانوني بوساطة محامين متمرسين وبالشراكة مع كليات قانون أمريكية مما يفتح فرصا جديدة للتعاون بين كلية القانون ونظيراتها في الجامعات الأمريكية.
وأوضح نائب مدير الجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتوسيع علاقاتها الدولية مع مختلف الجهات والمنظمات العالمية بما يساهم في تعزيز تواجد الجامعة على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن جمعية المحاميين الأمريكية هي من الجمعيات الرائدة على مستوى العالم في مجال المحاماة ونهدف من خلال هذه المذكرة إلى التعاون معهم في العديد من المجالات الخاصة بكلية القانون والتي سوف تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتطوير المقررات الأكاديمية وتعزيز دور الجامعة الأكاديمي و الاجتماعي.

روابط ذات صلة

الشرقية تستضيف ملتقى أفضل الممارسات في تمكين الشباب لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة

الشرقية تستضيف ملتقى أفضل الممارسات في تمكين الشباب لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة
غرفة الأحساء تُنظّم أمسية “تجربتي في المسؤولية المجتمعية”.. مساء الثلاثاء المقبل

غرفة الأحساء تُنظّم أمسية “تجربتي في المسؤولية المجتمعية”.. مساء الثلاثاء المقبل
تعليم حفر الباطن يؤجل اليوم الدراسي الى 8.30

تعليم حفر الباطن يؤجل اليوم الدراسي الى 8.30

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*