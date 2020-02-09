غرفة الأحساء تُنظّم أمسية “تجربتي في المسؤولية المجتمعية”.. مساء الثلاثاء المقبل

الاحساء - المناطق

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية أمسية “تجربتي في المسؤولية المجتمعية”، التي تستضيف الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة روابي القابضة، وذلك مساء الثلاثاء 17/06/1441هـ الموافق 11/02/2020م الساعة 6:00 مساءً، بقاعة النخيل في فندق مكان بالأحساء.

وتأتي الأمسية ضمن برامج ونشاطات الغرفة المستمرة لإبراز تجارب الأعمال الرائدة وتشجيع نقل الخبرات والتجارب والمبادرات التنموية ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيز التزام شركات قطاع الأعمال بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجالات التنمية المستدامة.

ومن جهته رحّب الدكتور إبراهيم المبارك، أمين عام الغرفة بضيف الأمسية، أحد رواد العمل الإنساني والمجتمعي بالمملكة في الأحساء، مثمنًا دوره ومساهماته الاجتماعية والتنموية، مؤكدًا على أهمية تسليط الضوء على مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية الرائدة والناجحة، داعيًا مجتمع الأعمال في الأحساء للحضور والمشاركة في الأمسية، لما لضيفها من مكانة وبصمات مشرقة وموضوعها من حيوية وأهمية.

وتُلقي الأمسية الضوء على فكر وفلسفة الضيف في مجالات العمل المجتمعي وبرامج المسؤولية الاجتماعية وكذلك أبرز مبادراته التنموية التي ترتقي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من عمل طوعي وخيري إلى عمل إنمائي اجتماعي يُشرك ذوي المصلحة ويرّكز على احتياجات التنمية الملحة، بما يترك تأثيرات مستدامة ويدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

والجدير ذكره أن الشيخ عبدالعزيز التركي هو رجل أعمال عصامي، حاصل على البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن، وهو شريك ورئيس عدد من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية الناجحة بالإضافة إلى عضويته السابقة في مجالس إدارة غرفة الشرقية والمنطقة الشرقية فضلًا عن اهتمامه ودوره المجتمعي والتنموي الرائد.

يُشار إلى أن البنك الدولي يُعرّف مفهوم المسؤولية المجتمعية على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم ومجتمعهم المحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية المستدامة في آن واحد.