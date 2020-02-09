1666 مشارك في حملة “امش 30 ” بحفر الباطن

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أقامت صحة حفرالباطن حملة التحدي تحت شعار ( امش 30) في كلاً من (ممشى هلا مول ، وممشى النخيلان) حيث خاض التحدي 1666 مشارك من ​جميع الفئات العمرية ويقوم المشاركين بتحميل ​برنامج «صحتي» وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم البدء في المشي بمعدل 8000 خطوة وأكثر في اليوم. وتهدف الحملة لتعزيز الصحة العامة، ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل وعي الممارسين للمشي. بالإضافة إلى تعريف الزوار بأهمية فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا ، مع استمرار الحملة إلى نهاية شهر مارس ​.

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​وجاءت هذه المبادرة تضامنا مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة في جميع مدن ومحافظات المملكة لتحقيق رؤية 2030 وزيادة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.