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وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للمقابلات الشخصية

وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للمقابلات الشخصية

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وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للمقابلات الشخصية

وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للمقابلات الشخصية
http://almnatiq.net/?p=829964

أعلنت وزارة العدل عن موعد إجراء المقابلات الشخصية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف القضائية المعاونة، ووظائف الباحث الاجتماعي والقانوني، ووظائف المأمورين والوثائق والمحفوظات، ووظائف باحثي القضايا، والوظائف الإدارية المتنوعة ووظائف المحاسبين بالمرتبة السادسة.
ودعت الوزارة كافة المتقدمين والمتقدمات كافة للدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa ، والاستعلام عن تاريخ ومقر المقابلة الشخصية وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية ،التي تتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.
وبينت الوزارة أن هذه الوظائف جرى الإعلان عنها عبر المسابقة الوظيفية على موقع الوزارة خلال الفترة من 3 رمضان 1440 هـ حتى 9 رمضان 1440 هـ .

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