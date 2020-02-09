بلدية وسط تبدأ في إزالة مستشفى الولادة القديم بالدمام

المناطق - الدمام

قامت بلدية وسط الدمام مؤخرا بأعمال هدم وإزالة مبنى مستشفى الولادة القديم والواقع في حي غرناطة في الدمام، حيث أنتقل المستشفى للمبنى الجديد بالدمام.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري بأن البلدية قامت بالتنسيق مع مالك المبنى وإلزامه على إزالته وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للمباني المهجورة الآيلة للسقوط والمكونة من عدة جهات ذات الاختصاص لما يشكله المبنى من خطر على المواطنين وأصحاب المنازل المجاورين له، إضافة لما يسببه من تلوث بصري.