احدث الأخبار

بلدية وسط تبدأ في إزالة مستشفى الولادة القديم بالدمام
المنطقة الشرقية
 مطارات وحقول نفط وأربعة بنوك .. شبكة الميليشيات العراقية لتمويل مشاريع إيران الإرهابية
أبرز المواد
 واشنطن : أي ضم لأراض فلسطينية سيعرض خطتنا للخطر
أبرز المواد
 صندوق النقد: دول الخليج تواجه هذا التحدي خلال 15 عاماً
أبرز المواد
 فيديو .. تفجير مخزن أسلحة للحوثيين بالحديدة
أبرز المواد
 وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للمقابلات الشخصية
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها قبل 10 فبراير
أبرز المواد
 1666 مشارك في حملة “امش 30 ” بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية
المنطقة الشرقية
 الشرقية تستضيف ملتقى أفضل الممارسات في تمكين الشباب لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظّم أمسية “تجربتي في المسؤولية المجتمعية”.. مساء الثلاثاء المقبل
المنطقة الشرقية
 رئيس غرفة أبها : تخصيص أكثر من 17 مليون متر مربع لإنشاء المدينة الصناعية الثانية يفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات في عسير
منطقة عسير
بلدية وسط تبدأ في إزالة مستشفى الولادة القديم بالدمام

بلدية وسط تبدأ في إزالة مستشفى الولادة القديم بالدمام

المنطقة الشرقية
مطارات وحقول نفط وأربعة بنوك .. شبكة الميليشيات العراقية لتمويل مشاريع إيران الإرهابية

مطارات وحقول نفط وأربعة بنوك .. شبكة الميليشيات العراقية لتمويل مشاريع إيران الإرهابية

أبرز المواد
واشنطن : أي ضم لأراض فلسطينية سيعرض خطتنا للخطر

واشنطن : أي ضم لأراض فلسطينية سيعرض خطتنا للخطر

أبرز المواد
صندوق النقد: دول الخليج تواجه هذا التحدي خلال 15 عاماً

صندوق النقد: دول الخليج تواجه هذا التحدي خلال 15 عاماً

أبرز المواد

بلدية وسط تبدأ في إزالة مستشفى الولادة القديم بالدمام

بلدية وسط تبدأ في إزالة مستشفى الولادة القديم بالدمام
http://almnatiq.net/?p=829982
المناطق - الدمام

قامت بلدية وسط الدمام مؤخرا بأعمال هدم وإزالة مبنى مستشفى الولادة القديم والواقع في حي غرناطة في الدمام، حيث أنتقل المستشفى للمبنى الجديد بالدمام.
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري بأن البلدية قامت بالتنسيق مع مالك المبنى وإلزامه على إزالته وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للمباني المهجورة الآيلة للسقوط والمكونة من عدة جهات ذات الاختصاص لما يشكله المبنى من خطر على المواطنين وأصحاب المنازل المجاورين له، إضافة لما يسببه من تلوث بصري.

روابط ذات صلة

1666 مشارك في حملة “امش 30 ” بحفر الباطن

1666 مشارك في حملة “امش 30 ” بحفر الباطن
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية
الشرقية تستضيف ملتقى أفضل الممارسات في تمكين الشباب لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة

الشرقية تستضيف ملتقى أفضل الممارسات في تمكين الشباب لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*