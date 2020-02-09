أمير الجوف يرأس اجتماع مديري الإدارات الحكومية بالقريات ويؤكد على متابعة المشاريع وإزالة التعديات

القريات - عبدالعزيز الحموان

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم اجتماع بمديري الإدارات الحكومية ضمن زيارة سموه التفقدية لمحافظة القريات، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع، وذلك بقاعة الاجتماعات بقيادة حرس الحدود .

رفع سمو أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما يقدمونه في خدمة أبناء مناطق المملكة، ولما تحظى به منطقة الجوف بصفه خاصة من دعم المشاريع في كافة قطاعات الحكومة.

بعد ذلك نوقشت المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدماتها الخدمات البلدية بالمحافظة والمراكز التابعة ودعمها للقيام بالأعمال الذاتية ولتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتمكينها من تطوير الخدمات التنموية للمحافظة وسد احتياج الأحياء لبعض الخدمات من سفلته وإنارة وأرصفة، ودعم مكتب الخدمات البلدية بمركز الوادي لخدمة سكانه والقرى التابعة له، مع الرفع للوزارة بحاجة المركز لافتتاح بلدية فيه، إضافة إلى دعم مشروع أنسنة وسط البلد ليتم تطوير تلك المنطقة .

كما نوقش موضوع رفع فئة بلدية القريات إلى فئة أ حتى تتمكن من إنشاء الخدمات وتطويرها والعمل على تحقيق الاحتياجات لخدمة أبناء المحافظة من سفلتة الأحياء وإنشاء تصريف الصرف الصحي والأمطار وتكملة الخدمات الناقصة لبعض الأحياء.

وناقش سمو أمير منطقة الجوف المشاريع الصحية في المحافظة واستعراض جهودها للتصدي لفايروس الكورونا الحديثة والتدابير التي تم اتخاذها للقادمين عبر المنافذ البرية والجوية التابعة للمنطقة وتفعيل المحجر الصحي، وأكد الاجتماع على تطوير وحدة القلب في مستشفى القريات العام وإمكانية تحويله إلى مركز مستقل ومتخصص بأمراض القلب .

كما ناقش سمو أمير منطقة الجوف مشاريع وزارة النقل بالمحافظة أهمها تنفيذ إقامة حواجز السلامة المرورية على طريق القريات الحماد والمعتمد من قبل الوزارة، وإمكانية إنشاء كباري على الطرق الدولية، وشدد سموه على سلامة مرتادي تلك الطرق موجها بإيجاد الحلول للتقاطعات الهامة ومعالجة الطريق المؤدي إلى فرع جامعة الجوف حفاظا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة .

واستعرض الاجتماع المشاريع المتعلقة بوزارة الإسكان حيث تم انتهاء العديد من مشاريع الوزارة، ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتشكيل لجنة في كل محافظة تضم الجهات الحكومية المعنية لمتابعة أعمال البنية التحتية بعد استلام مواقعها من قبل وزارة الإسكان.

وفيما يتعلق بالمشاريع التعليمية استعرض الاجتماع مشاريع إدارة التعليم بالمحافظة التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وما تم رفعه من احتياج للوزارة، موجها سموه بمتابعة سلوك الطلاب وتكثيف برامج التوعية في المدارس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والاهتمام بصيانة المدارس بشكل دوري.

وخلال الاجتماع شدد سموه على متابعة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتعديات وعدم التهاون بمتابعتها وتنفيذ قرارات اللجان المبنية على الأوامر السامية في هذا الجانب.

وفي الختام قدم الأمير فيصل بن نواف شكره للجميع على جهودهم، مؤكدا على تنفيذ ما تم خلال الاجتماع، متمنيا للجميع التوفيق .

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله ال سلطان ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد بن عبدالصمد .