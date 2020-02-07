أمير منطقة جازان يرعى ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع غداً

جازان - فضة عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, غداً افتتاح فعاليات ملتقى خدمة المجتمع الذي تنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بمشاركة باحثين ومختصين, وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية.

وأعرب معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن شكره وعظيم امتنانه لسمو أمير منطقة جازان على دعمه الكبير لمنسوبي وطلبة الجامعة، مضيفاً أن رعاية سموه لملتقى خدمة المجتمع يجسد دعم سموه لجهود الجامعة في تنمية الإنسان والمكان.

وأوضح معاليه أن الملتقى الذي تنظمه الجامعة بهدف نقاش احتياجات المنطقة من المهن والوظائف المستقبلية التي استجدت مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شكلتها رؤية المملكة 2030, إلى جانب زيادة البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وَفْق احتياجات المرحلة التنموية الحديثة.

من جانبه بين وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور محمد الصفحي أن الملتقى الذي يستمر لمدة يومين يناقش 5 محاور رئيسية تهدف لدعم جودة حياة المواطن السعودي وتعزيزها، مشيراً إلى أن رؤية الملتقى تتضمن أن تكون جامعة جازان منبراً علمياً وبحثياً لمناقشة واقع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة، لتنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التطور والبناء الحديثة بالحصول على الفرص التدريبية وفق رؤية المملكة 2030.