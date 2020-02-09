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أمير جازان يدشن مسابقة الفرقان ويرعى اتفاقية تعاون بين تعليم صبيا وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة

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أمير جازان يدشن مسابقة الفرقان ويرعى اتفاقية تعاون بين تعليم صبيا وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة

أمير جازان يدشن مسابقة الفرقان ويرعى اتفاقية تعاون بين تعليم صبيا وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=830013
جازان - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , مسابقة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم التي تنفذها إدارة تعليم محافظة صبيا , كما رعى سموه مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الإدارة وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان.
وتضمنت الاتفاقيات التي وقعها كل من مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجازان الدكتور ناصر الحازمي الاتفاق على التعاون والتكامل في الجهود بين الإدارة والجمعية التي سيتم من خلالها دعم مسابقة الفرقان للقرآن الكريم, وستقوم كل من الإدارة وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بدعم المسابقات والبرامج التي يتم تنفيذها من حيث الكوارد البشرية والموارد المادية حيث خصصت الجمعية مبلغ 500 الف ريال دعمًا للمسابقة , وتبادل الخدمات التعليمية بين الإدارة والجمعية ودعم ورعاية البرامج القرآنية التي ينفذها الطرفين ورعاية الموهوبين والطلاب والطالبات , إلى جانب العديد من الفقرات والبنود التي تضمنتها الاتفاقية لخدمة أفراد المجتمع في مجال القران الكريم .
وأكد سمو أمير المنطقة خلال رعايته مراسم توقيع الاتفاقيات أهمية الدور المناط بالجهات التعليمية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في خدمة العملية التعليمية والتربوية والعلاقة التكاملية فيما بينها لتأدية الرسالة السامية التي تقوم بها الجهات التعليمية على الوجه المطلوب خاصة في مجال تعليم وحفظ كتاب الله الكريم.
ونوه سموه بما تجده قطاعات الدولة والقطاع الخاص من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يوفر سبل الراحة والرفاهية والعيش الكريم لأبناء هذا الوطن العزيز والمقيمين فيه, سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية , لكل ما يخدم أبناء وبنات المنطقة.
كما رحب سمو أمير منطقة جازان ، بفضيلة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ضيف ديوانية تعليم صبيا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، منوهًا بدور العلماء والأئمة في توجيه الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية وكافة أفراد المجتمع.
حضر التدشين وتوقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأعضاء جمعية القران الكريم بالمنطقة .

 

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