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نائب أمير الشرقية مؤكدا: المجالس البلدية عامل رئيس في تطور وتنمية العمل البلدي

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نائب أمير الشرقية مؤكدا: المجالس البلدية عامل رئيس في تطور وتنمية العمل البلدي

نائب أمير الشرقية مؤكدا: المجالس البلدية عامل رئيس في تطور وتنمية العمل البلدي
http://almnatiq.net/?p=830027
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، رئيس المجلس البلدي برأس تنورة عارف بن نايف الشمري ونائبه محمد بن هليل العتيبي

 

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من اهتمام لقطاع المجالس البلدية، وحرصه على أن يكون عنصراً فاعلاً في التحول نحو تحقيق رؤية 2030، مبيناً سموه أن المجالس البلدية شريك في التنمية، والدور المأمول منها لا زال كبيراً، مؤكداً على ضرورة الاستماع للمواطنين ولآرائهم وعقد اللقاءات الدورية معهم واطلاعهم على جهود المجلس ، منوهاً بأهمية مباشرة المشاريع القائمة والمتعثرة للاطلاع عليها عن كثب.

وبين سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أن عمل أعضاء المجلس هو تكليف لخدمة المواطن والمقيم.

 

مشدداً على أهمية التفاعل مع بلاغات المواطنين والوقوف على متطلباتهم ميدانياً، والتنسيق مع الأمانة والبلديات التابعة لها، لمعالجة الملاحظات كافة في حينه، متمنياً سموه للمجلس التوفيق في تحقيق الغاية منه. داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة، وآمال المواطنين.

 

من جانبه عبر رئيس المجلس البلدي برأس تنورة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لأنشطة المجلس وحرصه على أن يقوم المجلس بدوره المأمول منه، مبيناً أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة تحقيق تطلعات وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه – يحفظهم الله-، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المستفيدين.

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