أمير الشرقية مؤكدا: الدولة توفر تسهيلات كبيرة للبنوك لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية

الدمام - فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتا سموه لما توليه الحكومة من رعاية واهتمام لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة له كونه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد، منوها سموه بالإسهامات الكبيرة للبنوك في تدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية ودورها في زيادة وتيرة الاستثمارات في المملكة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، اليوم الأحد، مركز عمليات بنك الخليج الدولي في مدينة الخبر.

وطالب سموه من البنوك أن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال برامج مثمرة ومستدامة لافتا الى ان مساهمة البنوك السعودية في خدمة المجتمع تأكيداً على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية مشيرا سموه إلى أهمية استحداث خدمات جديده والاستفادة من التقنية الحديثة في تجويد الخدمات وتحسينها .

وأشاد سموه بما شاهده في مركز عمليات بنك الخليج الدولي من تقنية حديثة تواكب التطوير الذي تعيشه المملكة و تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 متمنياً سموه التوفيق للمركز في تحقيق طموحاته وتقديم أفضل الخدمات لعملائه.

ويشكل افتتاح البنك تتويجًا لمرحلة مهمة في مسيرة البنك الاستراتيجية بتحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم ”بنك الخليج الدولي – السعودية“، واتخاذ المنطقة الشرقية مقراً رئيساً له، كأول بنك سعودي يتخذ من هذه المنطقة الحيوية مقرًا رئيسًا لعملياته على مستوى المملكة.

حضر مراسم الافتتاح معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك معالي الأستاذ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وجمع من مسؤولين حكوميين ورجال المال والأعمال في القطاع المصرفي.

ويتسم المشروع بتصميم عصري على مساحة 33,316 متر مربع، ويتكون المركز من 5 طوابق مدعومةً ببيئة تقنية ذكية مع وجود خطط للتوسع والتطوير. كما يبلغ عدد الموظفين في المركز حوالي 500 موظف وتتجاوز نسبة السعودة في البنك ال 90% .

وفي هذه المناسبة؛ أعرب سعادة المهندس عبدالله بن محمد الزامل رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي – السعودية باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة ومنسوبي البنك عن جزيل شكره وبالغ تقديره لصاحب السمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله برعاية وافتتاح مركز عمليات البنك، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة تعكس الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع المصرفي، الذي يعد أحد أبرز القطاعات التنموية للنظام المالي السعودي. وأن رعايته يحفظه الله لحفل التدشين إنما هي تجسيد للدعم الذي يحظى به القطاع المصرفي والاقتصادي بالمنطقة ، الأمر الذي يحتم على مجلس إدارة البنك وكافة منسوبيها مواصلة الجهود لتطوير العمل المصرفي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين

من جانبه؛ ثمّن سعادة الأستاذ عبد العزيز بن عبدالرحمن الحليسي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي افتتاح مركز العمليات بالخبر، مؤكدًا أنها خطوة مهمة ستمكّن البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه على مستوى المملكة وبقية دول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز القطاع المصرفي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يخص النظام المالي للمملكة، من خلال تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى توسيع عملياته بما يعزز مكانته ويرتقي بخدماته.

الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي يعد ضمن البنوك العاملة في المملكة منذ حوالي عقدين من الزمان، وقد حصل البنك موافقة مجلس الوزراء السعودي، في شهر مايو من العام 2017م، لأجل تحويل فروعه إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم ”بنك الخليج الدولي – السعودية“، برأس مال قدره 7,5 مليار ريال سعودي. وتعود ملكية البنك بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وبنك الخليج الدولي.

كما أن خدمات ”ميم“ المصرفية الرقمية للأفراد من بنك الخليج الدولي انطلقت لأول مرة قبل خمسة أعوام؛ حيث تقدم منتجات مبتكرة للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة.