“دعم التوظيف لرفع المهارات” .. لقاء تعريفي بغرفة تبوك غدًا

المناطق - تبوك

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” غدًا اللقاء التعريفي ببرنامج “دعم التوظيف لرفع المهارات” وذلك بمقر الغرفة بتبوك.

ويشمل اللقاء الذي يبدأ الساعة 11 صباحا تعريفاً بالبرنامج وكيفية وشروط ومعايير الأهلية للاستفادة والفئات المستهدفة من الدعم ومعرفة آلية الدعم الذي يصل إلى 50 % من راتب الموظف وكذلك المميزات التدريبية التي يطرحها الصندوق للموظف أثناء فترة الدعم والوظائف المستهدفة بالدعم والوظائف المستبعدة.

ودعت غرفة تبوك المهتمين من الرجال والنساء للحضور والاستفادة مما يتم طرحه باللقاء الذي يأتي انطلاقاً من دور الغرفة في الإسهام والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة وتقديم التسهيلات للقطاعات التجارية ورجال الأعمال والمهتمين بالمنطقة.