أسرية تبوك تنظم ندوة عن الإرشاد الأسري لطلاب وطالبات جامعة تبوك

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تنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك بالتعاون مع كلية التربية والآداب بجامعة تبوك بعد غدٍ ندوة علمية بعنوان ” دور الإرشاد الأسري في الحماية من العنف” تستهدف الطلاب والطالبات وذلك في المدرج السادس بكلية التربية.

وأوضحت الجمعية أن هذه الندوة التي تهدف إلى نشر المعرفة والتوعية حيال العنف الأسري والوقاية منه تأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجمعية وجامعة تبوك من أجل الإسهام في رفع الوعي لدى طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

وبينت الجمعية أن الندوة ستقدم عددا من المهارات التي تشمل الجوانب الاجتماعية ومفاهيم حول العنف الأسري وأنواعه وأسبابه ونتائجه والآثار الاجتماعية المترتبة على العنف الأسري ودور الإرشاد الأسري في الوقاية من العنف الأسري.