تعليم تبوك يطلق حملة للتوعية ضد سلوك “التنمّر”

المناطق - تبوك

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات اليوم حملة توعوية ضد سلوك التنمّر في مدارس التعليم العام بالمنطقة وتستمر على مدى أسبوع .

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج “رفق” الذي اعتمدته الوزارة كأحد أهم البرامج السلوكية على مدار العام الدراسي في حين أن خطة تنفيذ الحملة تضمنت عدة محاور للتوعية من التنمر والحماية من التحرش منها الكشف عن حالات العنف وفق ما ورد في الدليل عبر الملتقيات وإقامة الندوات والمحاضرات والزيارات والإذاعة المدرسية وتوزيع المطويات وبث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى طرح مسابقة لتعزيز السلوك الإيجابي المضاد للعنف، تشتمل ( الأفلام القصيرة، والتغريدات المميزة والصور المعبرة) .

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن وزارة التعليم ومنذ وقت مبكر شرعت في العمل على إيجاد سبل الوقاية والعلاج لحالات التنمر من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات أبرزها إصدار الدليل الإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة الذي يتضمّن طرق التعامل مع مخالفات الطلاب وما يتصل منها بالممارسات العنيفة تحديداً.

ونوّه مدير التعليم بأهمية دور المرشد الطلابي في المدارس بانجاح هذه البرامج السلوكية وأهمية تفعيل برنامج خط مساندة الطفل من خلال الرقم 116111 الذي يسهم في حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله أو التنمّر .