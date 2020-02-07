وزير التجارة والاستثمار يزور مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة ويشيد بدور الجامعة

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استقبل معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، معالي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي؛ الذي زار مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة، بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن الشرفي ومدير المركز الدكتور زياد الزايدي وعمداء الكليات ومديري الإدارات بالجامعة؛ بقاعة مركز الابتكار وريادة الأعمال بالمبنى الرئيسي بالمدينة الجامعية.

حيث تجول معالي مدير الجامعة ومعالي الوزير في معرض المشروعات والمنتجات التي يعرضها المشاركون بقاعة مركز الابتكار وريادة الأعمال، ووقف معالي وزير التجارة والاستثمار على عدد من المشاريع التابعة لـحاضنة أعمال جامعة الباحة، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتحفيز وتشجيع ريادة الأعمال.

واستمع معالي الدكتور القصبي إلى مقترحات وطلبات رواد ورائدات الأعمال بحاضنة أعمال جامعة الباحة، كما عبر عن سعادته الغامرة بالأفكار الإبداعية التي يقدمها شباب وشابات المنطقة.

وثمن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور القصيبي الجهود والدور الكبير الذي تقوم به جامعة الباحة ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة في إبراز القدرات الإبداعية لشباب وشابات الأعمال وتطوير مشاريعهم.

وأشاد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين بزيارة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي للجامعة ، منوهاً معاليه بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الدخل واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة لتسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية. وفي ختام الزيارة سلم معالي مدير جامعة الباحة معالي وزير التجارة والاستثمار هدية تذكارية بهذه المناسبة.