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أمير الشرقية مؤكدا : أهمية ابتكار المبادرات النوعية لتطوير الخدمات البلدية
http://almnatiq.net/?p=830056
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، رئيس المجلس البلدي برأس تنورة عارف بن نايف الشمري ونائبه محمد بن هليل العتيبي

 

ونوه سموه بالدور المهم للمجالس البلدية في التنمية، مؤكداً سموه ضرورة التواصل مع مختلف الفئات ذات العلاقة بعمل المجلس لا سيما المستفيدين، مؤكدا سموه أهمية العمل على متابعة المشاريع ومباشرة البلاغات التي ترد من المواطنين وسرعة إنهائها، ووضع الحلول الكفيلة بإنهاء الملاحظات والشكاوى لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لكافة المستفيدين.

 

وأكد سموه على أن العمل المؤسسي ركيزة مهمة في تطوير عمل المجالس، مع ضرورة الحرص على حوكمة الأداء، والتكامل مع الأجهزة التنفيذية في القطاع البلدي، مشيراً لأهمية ابتكار مبادرات نوعية متميزة.

 

وثمّن سموه الدور الفاعل والبارز الذي تقدمه المجالس البلدية في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعميق مشاركتهم في تطويرها.

 

من جانبه قدم رئيس المجلس البلدي برأس تنورة الشكر بالإنابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته لأعمال المجلس وحرص سموه الدائم والمتواصل على توفير الخدمات كافة التي يحتاجها المواطنون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا الى ان كلمات سموهما دائماً تحفز أعضاء المجلس لبذل المزيد ، داعياً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

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