احدث الأخبار

طائرة تهبط اضطرارياً بمطار الكويت بسبب «خلل فني»
أبرز المواد
 الهلال السعودي أفضل نادي في آسيا في السنوات العشر الأخيرة
أبرز المواد
 اللهيبي :البرنامج الإرشادي (رفق) يأتي انطلاقاً من المسؤولية العظيمة ودور المدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم
منطقة مكة المكرمة
 التلوّث البيئي يقتحم الأحواز والمنظمات الدولية تحذّر من حمله فيروس كورونا
أبرز المواد
 الأمير حسام بن سعود يفتتح ويضع حجر الأساس لـ387 مشروعًا لبلديات الباحة
أبرز المواد
 مدير تعليم المجمعة يرعى ختام مسابقات أندية الحي على مستوى المحافظة
منطقة الرياض
 أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالقريات
أبرز المواد
 أمير الشرقية مؤكدا : أهمية ابتكار المبادرات النوعية لتطوير الخدمات البلدية
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
أبرز المواد
 وزير التجارة والاستثمار يزور مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة ويشيد بدور الجامعة
منطقة الباحة
 تعليم تبوك يطلق حملة للتوعية ضد سلوك “التنمّر”
منطقة تبوك
 أسرية تبوك تنظم ندوة عن الإرشاد الأسري لطلاب وطالبات جامعة تبوك
منطقة تبوك
طائرة تهبط اضطرارياً بمطار الكويت بسبب «خلل فني»

طائرة تهبط اضطرارياً بمطار الكويت بسبب «خلل فني»

أبرز المواد
الهلال السعودي أفضل نادي في آسيا في السنوات العشر الأخيرة

الهلال السعودي أفضل نادي في آسيا في السنوات العشر الأخيرة

أبرز المواد
اللهيبي :البرنامج الإرشادي (رفق) يأتي انطلاقاً من المسؤولية العظيمة ودور المدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم

اللهيبي :البرنامج الإرشادي (رفق) يأتي انطلاقاً من المسؤولية العظيمة ودور المدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم

منطقة مكة المكرمة
التلوّث البيئي يقتحم الأحواز والمنظمات الدولية تحذّر من حمله فيروس كورونا

التلوّث البيئي يقتحم الأحواز والمنظمات الدولية تحذّر من حمله فيروس كورونا

أبرز المواد

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالقريات

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالقريات
http://almnatiq.net/?p=830059
القريات - عبدالعزيز الحموان

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة اليوم, اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة القريات، خلال زيارته التفقدية للمحافظة.
وثمن سمو أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمنطقة ومحافظاتها في شتى المجالات وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات بشكل مباشر، لافتًا سموه إلى أن على المجالس المحلية والبلدية دور هام بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبحث المعوقات، وتقديم الحلول الممكنة وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل هذا الدعم الكبير.
وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور المجلسين في التنمية، وتعاونهما مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة، لدورهم المهم في إيجاد الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل وضمان استمراريته .
بعد ذلك استعرض محافظ القريات رئيس المجلس المحلي عبدالله بن صالح الجاسر، جهود المجلس المحلي مع المجالس والجهات الأخرى للرفع من مستوى الخدمات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة والرفع بالاحتياجات، كما استمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة.
ووجه سموه بلدية القريات بحصر جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة على امتداد الطريق الدولي ضمن نطاق البلدية والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحها والإفادة بما يتم خلال مدة شهر من تاريخه، وفيما يتعلق بتعثر المنشأة الرياضية بالمحافظة، أكد سمو أمير منطقة الجوف أنه تم سحب المشروع من المقاول المنفذ وجاري ترسيته على مقاول آخر مع متابعة لجنة المشاريع لذلك، متمنيا للجميع التوفيق.
حضر الاجتماع وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

 

روابط ذات صلة

طائرة تهبط اضطرارياً بمطار الكويت بسبب «خلل فني»

طائرة تهبط اضطرارياً بمطار الكويت بسبب «خلل فني»
الهلال السعودي أفضل نادي في آسيا في السنوات العشر الأخيرة

الهلال السعودي أفضل نادي في آسيا في السنوات العشر الأخيرة
التلوّث البيئي يقتحم الأحواز والمنظمات الدولية تحذّر من حمله فيروس كورونا

التلوّث البيئي يقتحم الأحواز والمنظمات الدولية تحذّر من حمله فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*