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مدير تعليم المجمعة يرعى ختام مسابقات أندية الحي على مستوى المحافظة

مدير تعليم المجمعة يرعى ختام مسابقات أندية الحي على مستوى المحافظة
http://almnatiq.net/?p=830063
الرياض - فلاج الشعيفاني
رعى سعادة مدير تعليم محافظة المجمعة الأستاذ / يوسف بن عبداللطيف الملحم ” الرئيس التنفيذي لأندية الحي بمحافظة المجمعة” ختام مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية على مستوى المحافظة  في ثلاثة فروع، مسابقة الإلقاء المرتجل والخط العربي والتنس الطاولة وذلك في مقر  نادي الحي بثانوية الملك عبدالله بالمجمعة بحضور رئيس قسم النشاط الطلابي ممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بالمجمعة الأستاذ سعد الحربي ومدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ / سعد الرشيدي وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين وقادة الأندية وقادة المدارس وأولياء الأمور.
وقد اُفتتح الحفل بالمباراة النهائية لكرة الطاولة ثم توجه سعادته إلى المعرض الفني للخط العربي الذي اشتمل على عددٍ من الأعمال من تنفيذ منسوبي وطلاب الأندية والذي ضم أبرز الأعمال في الخط العربي، واستمع إلى شرح موجز من طلاب الأندية عن البرامج المنفذة ومدى الاستفادة منها, حيث أبدى إعجابه بالمواهب الشابة من الطلاب  , ثم حضر مسابقة الإلقاء الارتجالي . وجاءت النتائج كما يلي :
في كرة الطاولة حصل على المركز الأول(للفردي) الطالب مهند الحربي فيما حصل على المركز الأول(للزوجي) الطالبان مهند ومتيم الحربي من نادي الحي بالمجمعة .
وفي مسابقة الخط العربي فاز بالمركز الأول الطالب عبدالرحمن العامر من نادي الحي بالارطاوية .
وفي التصفيات النهائية للإلقاء الارتجالي , حاز على المركز الأول عبدالله السنيد من نادي الحي بتمير.
وفي ختام الحفل قدم سعادة مدير التعليم الشكر والتقدير للقائمين على هذه المنافسات والفعاليات والأنشطة التي تنمي لدى الأجيال قدراتهم ومواهبهم وتصقلها وتحفظ أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، راجيًا من الله أن يستمر هذا البذل والعطاء لنتمكن من بناء جيل واعيٍ قادرٍ على تجاوز الصعاب وتحقيق آمال وتطلعات هذا الوطن العظيم، كما أشاد بما توليه قيادتنا الرشيدة من عناية واهتمام بأبناء الوطن وبناته واستثمار قدراتهم وامكاناتهم، والدور الكبير الذي تقدمه وزارة التعليم بالشراكة مع شركة التطوير من خلال أندية الأحياء  للبنين والبنات، لصقل مواهبهم وتدريبهم على ما ينفعهم في أمور حياتهم من خلال المسارات المتعددة ، وتنمية الولاء والانتماء الوطني .
من جانبه أكد ممثل أندية الحي للبنين ومدير قسم النشاط الطلابي أ. سعد الحربي  أن أندية الحي صقلت مواهب الطلاب وزادت من قدراتهم المعرفية وتحصيلهم العلمي بإقامة العديد من الدورات النوعية في مختلف المجال وتتيح للطالب ممارسة هواياته في بيئة آمنة تحت إشراف فريق عمل متخصص في كل نادٍ، وأكد أن هذه البرامج إحدى مبادرات شركة تطوير في مسار رؤية المملكة 2030 لبرنامج جودة الحياة، وتأتي ضمن برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية واختتم حديثه بالشكر لوزارة التعليم لدعمها المستمر لأندية الحي والحرص على تطويرها وللقائمين على المنافسات والفعاليات والأنشطة بأندية الأحياء للبنين والبنات .

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