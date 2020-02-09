التلوّث البيئي يقتحم الأحواز والمنظمات الدولية تحذّر من حمله فيروس كورونا

المناطق - الأحواز

تسببت السياسة العنصرية الإيرانية تجاه الشعب العربي في الأحواز العربية المحتلة في تغير المناخ الجغرافية بعد أن عمدت على تنشيف الأهوار والأنهار الأحوازية منها “هور الحويزة، هور الفلاحية، نهر كارون، نهر الكرخة ونهر شط العرب” منذ اكثر من عقد.

وتسبب هذا التجفيف المتعمد في نشاط مستمر للرياح المليئة بالغبار والظواهر غير المألوفة على الأحواز منذ يوم أمس السبت، وهي رياح غير مسبوقة إذ أثرت هذه الرياح على المزروعات والحيوانات والصحة الانسانية بشكل عام.

وحول خطورة الموقف حذّرت منظمات عالمية بأن نشاط الرياح المحملة بالغبار التي تغزو الاحواز والدول العربية المجاورة قد تكون محملة بفيروس الكورونا.

وحذرت هذه المنظمات بأن الأحواز غدت المثال الشنيع على التلوث البيئي الفظيع وقد تجاوزت النسب فيها حوالي السبعين (70) مرة عما كانت عليه في السابق، نتيجة ممارسة النظام الإيراني واصرارة على تجفيف المنابع المائية الطبيعية الأحوازية.