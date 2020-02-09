اللهيبي :البرنامج الإرشادي (رفق) يأتي انطلاقاً من المسؤولية العظيمة ودور المدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم

الطائف - عادل الزهراني

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن البرنامج الإرشادي (رفق) يأتي انطلاقاً من المسؤولية العظيمة والدور المنوط بالمدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم ووقايتهم من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي بهدف تحقيق التوافق الكلي لهم ومن ثم ليتمتعوا بالصحة النفسية،مشيرا إلى أهميته لتعريف الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بالعنف وأسبابه ومظاهره وآثاره وكذلك البرامج الوقائية والعلاجية لخفض العنف في جميع المدارس وعلى جميع المستويات. جاء ذلك خلال تدشينه صباح اليوم البرنامج الإرشادي “رفق” لخفض حالات العنف المدرسي بأشكاله بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي ومدير إدارة التوجيه والارشاد د. سالم الشهري و مدير فرع الجمعية الوطنية وبعض مديري الإدارات والمكاتب وعدد من المرشدين الطلابيين .

ويأتي برنامج رفق الذي تنظمه إدارتَي التوجيه والإرشاد “بنين وبنات” لتعريف الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بالعنف وأسبابه ومظاهره وآثاره، وذلك في جميع مراحل التعليم .

وقدم اللهيبي شكره وتقديره لإدارتي التوجيه والارشاد الطلابي (بنين وبنات) على تنظيم مثل هذه الملتقيات متمنياً للجميع التوفيق والسداد .

ثم تواصلت الفعاليات المصاحبة وهي محاضرة عن التنمر الإلكتروني والأمن السيبراني قدمها الاستاذ سلمان الزهراني . ثم محاضرة عن العنف الأسري ومظاهره وأساليب الوالدين للتعامل معه .

وصاحب الفعاليات إصدار كتيبات وإصدارات . فيما سيتم خلال هذا الأسبوع العديد من البرامج والفعاليات في مدارس البنين والبنات والتي تهتم بمكافحة التنمر والتثقيف منه والتعريف بصوره وأشكاله.