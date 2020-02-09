دراسة تأسيسية للشارة الخشبية في تعليم مكة المكرمة

مكة المكرمة - مبارك الدوسري

بدأت في الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، اليوم فعاليات الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية ، التي يُنظمها النشاط الكشفي بالإدارة في مركز التدريب الكشفي بالعزيزية بمشاركة 32 دارساً من مختلف مدارس ومفوضيات الادارة الكشفية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير ، أن الدراسة تهدف إلى تنمية مهارات المتدربين لمساعدتهم في قيادة الوحدات الكشفية ، مبيناً أن محتوى الدراسة يتضمن جانبين نظري وعملي ، حيث يتوقع في نهاية الدراسة أن يكون كل دارس قادر على أن يصف دور مساعد قائد الوحدة الكشفية ويحدد احتياجاته ويشكل الوحدة الكشفية ويشرح التنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية وينفذ المنهج الكشفي ويطبق الطريقة الكشفية ويخطط لوحدته الكشفية .