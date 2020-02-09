توقيع عقد زراعة 24000 شجرة بن ضمن مبادرة أرامكو بفيفاء

فيفاء - فضة عطيف

رعى محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني صباح اليوم توقيع عقد زراعة 24000 شجرة بن بفيفاء بين جمعية البر الخيرية بفيفاء الجهة المشرفة على تنفيذ مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البن ومقاول تنفيذ المشروع.

واوضح محافظ فيفاء ان زراعة اشجار البن بفيفاء حسب احصائيات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية زاد بنسبة وصلت الى 120% .

ولفت الشهراني الى أن مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البن بمحافظة فيفاء تضم زراعة 30000 شجرة بن زرع منها خلال المرحلة الأولى 6000 شجرة بن في 30 مزرعة بواقع 200 شجرة لكل مزرعة .

بينما تشتمل المرحلة الثانية التي تم توقيع عقد تنفيذها اليوم بين جمعية البر الخيرية بفيفاء بصفتها الجهة المكلفة بالإشراف على تنفيذ مبادرة ارمكو السعودية ومقاول على زراعة 24000 شجرة بن في 120 مزرعة بواقع 200 شجرة لكل مزرعة .

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بفيفاء نسخة من تقرير زراعة البن بفيفاء لسعادة محافظ فيفاء مع درع تذكاري تعبيراً عن الشكر والتقدير لمحافظ فيفاء على جهوده الكبيرة في تنمية زراعة المدرجات الجبلية باشجار البن ودعم ومتابعة برامج وأنشطة الجمعية.