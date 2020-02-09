افتتاح الجولة الـ 18 غدًا بمواجهة الاتحاد وضمك في دوري المحترفين

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تنطلق غداً الاثنين مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمباراة واحدة تجمع بين فريقي الاتحاد وضمك .

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية للقاء عند الـ 8:30 مساءً من ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، حيث جمع الاتحاد صاحب الضيافة 19 نقطة وضعته في المركز الثاني عشر، فيما يتراجع ضمك عنه بأربع مراكز برصيد 11 نقطة.

وتستأنف الجولة يوم الخميس المقبل بمواجهتين، تجمع الأولى بين الاتفاق صاحب المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، مع نظيره الحزم الذي حصد 19 نقطة وضعته بالمركز الثالث عشر وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الـ 3:30 عصراً.

وفي المواجهة الثانية ليوم الخميس يحل فريق الهلال متصدر الترتيب بـ 38 نقطة، ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء الذي يحتل المركز العاشر بـ 21 نقطة، في تمام الـ 6:30 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

ويستضيف فريق العدالة صاحب النقاط 12 والمركز الـ 14، نظيره التعاون الذي يملك في رصيده 27 نقطة بالمركز الخامس يوم الجمعة القادم عند الساعة الـ 3:30عصراً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، تنطلق عند الـ 6:25 مساء قمة مواجهات الجولة، التي تجمع فريق الشباب صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بضيفه النصر وصيف الدوري بـرصيد 35 نقطة .

ويستضيف فريق الوحدة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة، نظيره الأهلي صاحب المركز الثالث بـ 33 نقطة، يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند الـ 8:25 مساء.

وتختتم منافسات الجولة، يوم السبت القادم بمواجهتين، تجمع الأولى أبها الذي جمع 23 نقطة في المركز التاسع، حينما يحل ضيفاً على الرائد صاحب المركز السابع برصيد 27 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية عند الـ 3:55 عصراً.

وتنطلق الصافرة الأخيرة في الجولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية عند الـ 6:10 مساء،التى تجمع الفتح صاحب الأرض والجمهور وهو الذي قد جمع أحد شر نقطة وضعته في المركز الـ 15، بالفيصلي صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة.

