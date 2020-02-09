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أمير الجوف يقف على أعمال مشروع استكمال تقاطع مطار القريات وربط محطة القطار بطريق سكاكا – القريات
http://almnatiq.net/?p=830128
المناطق - الجوف

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، أعمال تنفيذ مشروع استكمال تقاطع مطارالقريات وطريق المطار وربط محطة القطار بطريق سكاكا – القريات بمنطقة الجوف الذي يجري العمل فيه .
واستمع سموه من مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري لشرح عن المشروع الذي يبلغ طوله أكثر من ثمانية كيلو مترات والمنفذ من قبل إحدى الشركات الوطنية ، بقيمة إجمالية بلغت 55,000,000 ريال .
وأعرب سموه عن شكره لفرع الوزارة بالمنقطة على جهودهم ومتابعتهم لمثل هذه المشاريع التي تحرص على تنفيذها حكومتنا الرشيدة وفق أفضل المعايير من أجل خدمة وراحة المواطنين .
من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة النقل بالجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته ودعمه لمشاريع المنطقة وحرص سموه الدائم على تنفيذها بأكمل وجه .
رافق سموه في الجولة ، وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارةالمساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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