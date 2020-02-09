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فوز طالب وطالبة سعودية بالمركز الثالث في مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

فوز طالب وطالبة سعودية بالمركز الثالث في مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية
http://almnatiq.net/?p=830135
المناطق - واس

فاز الطالب السعودي عبد الرحمن بن سعد الحارثي من طلاب المرحلة الثانوية بالمركز الثالث على مستوى الوطن العربي في مسابقة “التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعر وتعميق دراسة النحو” التي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، بحضور مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد النامي، وممثلي الدول المشاركة في المسابقة، إلى جانب عدد من المتخصصين في مجال اللغة العربية.
كما فازت الطالبة فجر محمد الشهري من طلاب المرحلة المتوسطة بالمركز الثالث في المسابقة نفسها التي تهدف إلى تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة والحوار المثمر، وخلق جيل من الشباب العربي معتز بهويته وثقافته.
من جانبه، هنأ الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي الفائزين، ودعا لتكريمهم والاحتفاء بهم لتعزيز روح التنافس بين الطلبة وإبراز مهاراتهم اللغوية وتطوير اللغة العربية الفصحى.
بدوره، أكد ممثل المملكة من وزارة التعليم سالم علي الزهراني – في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية اليوم – دعم المملكة لمثل هذه التجمعات العربية التي تؤكد على ترابط العالم العربي واللحمة العربية التي تربطهم من خلال رابطة اللغة والدين، مشددًا على دعم المملكة لكل ما يخدم اللغة العربية على مستوى العالم من خلال حرصها على مشاركتها السنوية في هذه المسابقة.

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