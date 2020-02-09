الأمير فيصل بن نواف يسلم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالقريات

المناطق - الجوف

سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بمحافظة القريات اليوم, دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي الجمعيات الخيرية بمحافظة القريات البالغ عددهم 10 مستفيدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة, وذلك في مكتب سموه بمقر محافظة القريات.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة المواطنين وتوفير

سبل العيش الكريم لهم، مثمنا لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري من خلال مد جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى البناء في الإنسان وتنميته وتوفير حياة مناسبة له تضمن له حياة كريمة.

وقدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة شرحا لسمو أمير منطقة الجوف عن الوحدات السكنية, مبينا أنه تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي وتعد حلولا سكنية عاجلة تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة، مشيرا إلى أن آلية تسليم الوحدات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان، كما أن العمل جاري بشراء وحدات سكنية وفق الآلية المعتمدة.

حضر الاستقبال والتسليم وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ

القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

