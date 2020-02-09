احدث الأخبار

الأمير فيصل بن نواف يسلم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالقريات
منطقة الجوف
 طهران تفشل مجددا في عملية إطلاق القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء
أبرز المواد
 وزير الثقافة يُعيّن الدكتور محمد حسن علوان رئيساً تنفيذياً لهيئة الأدب والنشر والترجمة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يقف على مشاريع وزارة الإسكان في محافظة القريات
منطقة الجوف
 فوز طالب وطالبة سعودية بالمركز الثالث في مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية
أبرز المواد
 أمير الجوف يقف على أعمال مشروع استكمال تقاطع مطار القريات وربط محطة القطار بطريق سكاكا – القريات
منطقة الجوف
 أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات
منطقة الجوف
 افتتاح الجولة الـ 18 غدًا بمواجهة الاتحاد وضمك في دوري المحترفين
أبرز المواد
 توقيع عقد زراعة 24000 شجرة بن ضمن مبادرة أرامكو بفيفاء
منطقة جازان
 في جولة تفقدية .. أمين الجوف يقف على عدد من المشاريع بمحافظة القريات
منطقة الجوف
 “يسّر” يطلق نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي لـ 188 جهة في المملكة
أبرز المواد
 دراسة تأسيسية للشارة الخشبية في تعليم مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
الأمير فيصل بن نواف يسلم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالقريات

الأمير فيصل بن نواف يسلم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالقريات

منطقة الجوف
طهران تفشل مجددا في عملية إطلاق القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء

طهران تفشل مجددا في عملية إطلاق القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء

أبرز المواد
وزير الثقافة يُعيّن الدكتور محمد حسن علوان رئيساً تنفيذياً لهيئة الأدب والنشر والترجمة

وزير الثقافة يُعيّن الدكتور محمد حسن علوان رئيساً تنفيذياً لهيئة الأدب والنشر والترجمة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن نواف يقف على مشاريع وزارة الإسكان في محافظة القريات

الأمير فيصل بن نواف يقف على مشاريع وزارة الإسكان في محافظة القريات

منطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يسلم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالقريات

الأمير فيصل بن نواف يسلم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالقريات
http://almnatiq.net/?p=830152
المناطق - الجوف

سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بمحافظة القريات اليوم, دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي الجمعيات الخيرية بمحافظة القريات البالغ عددهم 10 مستفيدين.
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة, وذلك في مكتب سموه بمقر محافظة القريات.
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة المواطنين وتوفير
سبل العيش الكريم لهم، مثمنا لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري من خلال مد جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى البناء في الإنسان وتنميته وتوفير حياة مناسبة له تضمن له حياة كريمة.
وقدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة شرحا لسمو أمير منطقة الجوف عن الوحدات السكنية, مبينا أنه تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي وتعد حلولا سكنية عاجلة تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة، مشيرا إلى أن آلية تسليم الوحدات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان، كما أن العمل جاري بشراء وحدات سكنية وفق الآلية المعتمدة.
حضر الاستقبال والتسليم وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ
القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن نواف يقف على مشاريع وزارة الإسكان في محافظة القريات

الأمير فيصل بن نواف يقف على مشاريع وزارة الإسكان في محافظة القريات
أمير الجوف يقف على أعمال مشروع استكمال تقاطع مطار القريات وربط محطة القطار بطريق سكاكا – القريات

أمير الجوف يقف على أعمال مشروع استكمال تقاطع مطار القريات وربط محطة القطار بطريق سكاكا – القريات
أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات

أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*