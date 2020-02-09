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واجهة “عسير” البحرية تستقبل أكثر من 30 ألف زائر نهاية الأسبوع

واجهة “عسير” البحرية تستقبل أكثر من 30 ألف زائر نهاية الأسبوع

منطقة عسير

كأكثر جاذب شتوي لهذا العام ..

واجهة “عسير” البحرية تستقبل أكثر من 30 ألف زائر نهاية الأسبوع

واجهة “عسير” البحرية تستقبل أكثر من 30 ألف زائر نهاية الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=830166
المناطق - عسير

حققت واجهة عسير البحرية أرقاماً قياسية في أعداد الزوار القادمين للاستمتاع بأجوائها وفعالياتها الترفيهية منذ انطلاقتها وحتى الآن بما جعلها تصبح أكبر جاذب شتوي استقبالاً للزوار هذا العام .

من جهته صرّح أمين منطقة عسير الدكتور”وليد بن محمد الحميدي أنه بدعم القيادة الرشيدة حفظها الله تعالى وبتوجيهات سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال ومتابعته الدائمة لمثل هذه المشاريع الهامة والكبرى بالمنطقة حققت واجهة عسير البحرية نجاحاً كبيراً في كافة الاتجاهات منذ تدشينها وانطلاقتها وفتح أبوابها للزوار .

وأوضح “الحميدي” أن الواجهة استقبلت ما يقدر بأكثر من 30 ألف زائر خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين وإجازة نهاية الأسبوع ، من منطقة عسير والمناطق الأخرى من الراغبين بالاستمتاع بأجوائها الدافئة في ظل البرودة القارسة التي تعاني منها الكثير من المناطق والمحافظات في هذا الوقت من العام ، إضافة للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المقدمة .

وأضاف “الحميدي” أنه تم رصد عدد السيارات التي دخلت للواجهة يوم أمس والذي أظهر دخول حوالي 5579 سيارة بما يعكس الإقبال الكبير على الواجهة من قاصديها .

من جهة أخرى أكد “الحميدي” أن بلدية الساحل تسخر كافة إمكانياتها لخدمة الواجهة حيث خصصت البلدية عدد 100‪ عامل للقيام بأعمال النظافة والاهتمام بالمنشآت الموجودة بالواجهة إضافة لوجود 30 مراقباً لضبط الأسواق والقيام بالجولات التفتيشية على المحلات والمنشآت الموجودة والتأكد من عدم وجود مخالفات أو مخالفين بها ، وكذلك توفير العديد من الآليات المستخدمة في الأعمال المتعلقة بالخدمات البلدية .

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