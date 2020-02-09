احدث الأخبار

بالفيديو.. طائرة روسية تصطدم بالمدرج وتهبط على ذيلها
أبرز المواد
 الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشركة الكهرباء بالمنطقة
منطقة الرياض
 واجهة “عسير” البحرية تستقبل أكثر من 30 ألف زائر نهاية الأسبوع
منطقة عسير
 وزيرا الإعلام والإسكان يطلقان برنامج الشراكة الاستراتيجية بين “الإعلام” و “سكني”
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يسلم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالقريات
منطقة الجوف
 طهران تفشل مجددا في عملية إطلاق القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء
أبرز المواد
 وزير الثقافة يُعيّن الدكتور محمد حسن علوان رئيساً تنفيذياً لهيئة الأدب والنشر والترجمة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يقف على مشاريع وزارة الإسكان في محافظة القريات
منطقة الجوف
 فوز طالب وطالبة سعودية بالمركز الثالث في مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية
أبرز المواد
 أمير الجوف يقف على أعمال مشروع استكمال تقاطع مطار القريات وربط محطة القطار بطريق سكاكا – القريات
منطقة الجوف
 أمير الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات
منطقة الجوف
بالفيديو.. طائرة روسية تصطدم بالمدرج وتهبط على ذيلها

بالفيديو.. طائرة روسية تصطدم بالمدرج وتهبط على ذيلها

أبرز المواد
الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشركة الكهرباء بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشركة الكهرباء بالمنطقة

منطقة الرياض
واجهة “عسير” البحرية تستقبل أكثر من 30 ألف زائر نهاية الأسبوع

واجهة “عسير” البحرية تستقبل أكثر من 30 ألف زائر نهاية الأسبوع

منطقة عسير

أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشركة الكهرباء بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشركة الكهرباء بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=830169
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم ، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والعقود بشركة الكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي ورئيس القطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس إبراهيم بن محمد الخنيزان.
وفي بداية الاستقبال تسلم سموه التقرير السنوي لشركة الكهرباء بالمنطقة للعام المالي الماضي 2019م.
واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من إنجازات ونمو في أعداد المشتركين والمشاريع المنفذة والقيد التنفيذ والخدمات التي قدمت للمواطن والمقيم بالمنطقة .
حضر الاستقبال وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

روابط ذات صلة

“يسّر” يطلق نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي لـ 188 جهة في المملكة

“يسّر” يطلق نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي لـ 188 جهة في المملكة
عقد جوالة كشافة العالم يلتئم في الشارقة

عقد جوالة كشافة العالم يلتئم في الشارقة
مدير تعليم المجمعة يرعى ختام مسابقات أندية الحي على مستوى المحافظة

مدير تعليم المجمعة يرعى ختام مسابقات أندية الحي على مستوى المحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*