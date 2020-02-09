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بالفيديو.. طائرة روسية تصطدم بالمدرج وتهبط على ذيلها

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بالفيديو.. طائرة روسية تصطدم بالمدرج وتهبط على ذيلها

بالفيديو.. طائرة روسية تصطدم بالمدرج وتهبط على ذيلها
A view shows the UTair
http://almnatiq.net/?p=830175
المناطق - وكالات

ارتطمت طائرة ركاب بالمدرج لدى هبوطها في شمال روسيا، الأحد، فيما أكدت السلطات عدم وقوع إصابات خطيرة بين الركاب البالغ عددهم 100.

وأظهرت لقطات فيديو للطائرة بعيد الهبوط وقد أصبح ذيلها على الأرض تماما، فيما أحاطت فرق الطوارئ بجسم الطائرة.

وواجهت طائرة “بوينغ 737” التابعة لخطوط “يوتاير” الروسية تغيّرا مفاجئا في اتجاه الهواء أثناء هبوطها في مطار أوسينسك في منطقة كومي بشمال روسيا، بحسب ما أفادت شركة الطيران لوكالة “فرانس برس”.

وكانت الطائرة وصلت إلى المدرج عندما واجهت المشكلة.

وأفادت “يوتاير” بأن نظام معدات الهبوط في المطار لم يكن يعمل لدى وصولها بينما لم يكن المدرج مضاء.

وأظهرت صور انتشرت على الإنترنت الطائرة بلا عجلات على أرض المدرج الذي غطته الثلوج بينما سارع الركاب للنزول.

ولم يتعرّض أي من ركابها البالغ عددهم 94 أو أفراد طاقمها الستة لإصابات بالغة، بحسب شركة الطيران.واحتاج راكب واحد فقط لعناية طبية.

وقالت الشركة “مكنّت ردة فعل الطاقم السريعة والتي كانت غاية في المهنية الطائرة من البقاء على مسار الهبوط حتى توقفها بالكامل”.

وأشادت الشركة بطاقمها “ذي الخبرة” مشيرة إلى أن لدى الطيار الأساسي على متنها 6900 ساعة من الطيران.

وأفادت متحدثة باسم الفرع المحلي لوزارة الطوارئ أن “الطائرة هبطت على ذيلها”.

وقالت إن الركاب وأفراد الطاقم غادروها باستخدام منزلقات الطوارئ.

بدوره، أفاد المسؤول في منطقة كومي سيرغي غابليكوف في بيان أن “ما حصل اليوم في مطار أوسينسك غير مقبول. نشكر الله أن أحدا لم يتعرّض لإصابات خطيرة”.

وأعلنت “يوتاير” تعليق رحلة كانت مقررة الاثنين من أوسينسك إلى موسكو بسبب “الوضع غير المرضي” لمسار الهبوط في المطار.

ويشير مراقبون إلى أن سجلات السلامة في روسيا، التي تعاني من ضعف صيانة طائراتها ومعايير سلامة متساهلة، هي بين الأسوأ في العالم.

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