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أمير الجوف يتفقد منفذ الحديثة الحدودي والمحجر الصحي بالقريات

أمير الجوف يتفقد منفذ الحديثة الحدودي والمحجر الصحي بالقريات

منطقة الجوف

أمير الجوف يتفقد منفذ الحديثة الحدودي والمحجر الصحي بالقريات

أمير الجوف يتفقد منفذ الحديثة الحدودي والمحجر الصحي بالقريات
http://almnatiq.net/?p=830182
المناطق - الجوف

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم جمرك منفذ الحديثة الحدودي، وذلك ضمن جولة سموه التفقدية على محافظة القريات.
واستمع سموه خلال الجولة لشرح من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني، عن حركة المنفذ وسير العمل فيه, ثم تجول على الساحات الخارجية ووقف على مستوى الخدمات، إضافة إلى تفقد سموه مركز المراقبة الصحية، الذي يعمل بكامل طاقمه لمنع انتقال فايروس كورونا عبر المسافرين خاصة ممن كان لهم تواجد في الصين خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع جوازات المنفذ.
وقدم سموه شكره للعاملين في المنفذ على مايقدمون من خدمات لأبناء وضيوف المملكة العربية السعودية في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – ليرتقي بذلك العمل إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
رافق سموه في الجولة وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد, ورئيس مركز الحديثة جريد بن صالح الجريد.

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