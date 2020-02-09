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دراسة جديدة تُلقي الضوء على أسباب السرطان بعد دراسة 38 نوعا و 2700 ورم

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دراسة جديدة تُلقي الضوء على أسباب السرطان بعد دراسة 38 نوعا و 2700 ورم

دراسة جديدة تُلقي الضوء على أسباب السرطان بعد دراسة 38 نوعا و 2700 ورم
http://almnatiq.net/?p=830199
المناطق - الرياض

قام أكثر من ألف عالم ببناء أكثر صور السرطان تفصيلًا على الإطلاق في دراسة تاريخية، وذلك بعد أن درسوا ما يقرب من 2700 من الأورام و 38 أنواع مختلف من السرطان على مدى فترة عشر سنوات.

أخبرت الدكتورة ميشيل ديكنسون أندرو ديكنز أنهم تمكنوا من النظر في التغيرات الجينية بمرور الوقت لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات جينية قد تكون بدأت.

“ما توصلوا إليه هو ، في الواقع ، هو فقط حوالي أربعة أو خمسة طفرات التي تخلق أنواع مختلفة من السرطان”.

يمكن أن تسمح هذه الدراسة بتخصيص العلاج وفقًا للورم الفريد لكل مريض ، أو تطوير طرق للعثور على السرطان في وقت مبكر.

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