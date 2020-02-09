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رعاية المسنين بالرياض تنظم برامج اجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية

رعاية المسنين بالرياض تنظم برامج اجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية

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رعاية المسنين بالرياض تنظم برامج اجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية

رعاية المسنين بالرياض تنظم برامج اجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=830206
المناطق الرياض

نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العشرة أيام الأخيرة “5” برامج اجتماعية  لـ 57 مستفيداً من نزلائها المشمولين بالرعاية داخل الدار بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة .

شملت البرامج زيارة لوفد من  هيئة السوق المالية ضم عدداً من قياديي ومنسوبي الهيئة الذين حرصوا على الالتقاء بالآباء نزلاء الدار والإطلاع على الخدمات المقدمة لهم وتبادل الأحاديث الودية معهم ومشاركتهم البرامج المعدّة من الجانبين لهذا الغرض .كما استقبل المسنون وفداً من كلية الملك عبدالعزيز الحربية ضم مجموعة من الضباط وأخرى من الطلاب ، حيث نظمت الكلية  في مقر الدار برنامجاً اجتماعيا وترفيها لآبائنا المسنين ، والتعرف على الخدمات المقدمة لهم.واستقبلت الدار أيضاً وفداً يمثل كلية طب الاسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الطبية ضم عدداً من قياديي الكلية وطلابها وشاركوا معهم في البرنامج التثقيفي والاجتماعي والترفيهي الذي نُظم بالتعاون مع جمعية وقار .وامتداداً للبرامج والانشطة ، شارك آباؤنا المسنون في برنامجٍ اجتماعي نظمه فريق صنوان التطوعي في مقر الدار .

تأتي هذه الزيارات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية ، ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تحرص الدور والمراكز الايوائية  التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على اقامتها للمستفيدين من خدماتها بالتعاون مع جهات أخرى حكومية كانت او أهلية او غير ربحية ، لما لها من فوائد جمّة اجتماعية ونفسية وصحية

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