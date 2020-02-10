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شيفيلد يتقدم للمركز الخامس وتأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام
http://almnatiq.net/?p=830214
المناطق - الرياض

ارتقى فريق شيفيلد يونايتد إلى المركز الخامس موقتا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على بورنموث بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن المرحلة الـ 26 من المسابقة .
ورفع شيفيلد رصيده إلى 39 نقطة، مقابل 26 نقطة لضيفه في المركز السادس عشر.
وجرى تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام التي كانت مقررة اليوم بسبب الأحوال المناخية السيئة في مانشستر.

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