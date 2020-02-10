الجيش المصري يتصدى لهجوم إرهابي ويقتل 10 مسلحين

المناطق - الرياض

أعلن الجيش المصري، مساء الأحد، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف نقطة عسكرية في محافظة شمالي سيناء، مما أدى إلى مقتل 10 مسلحين، متحدثا أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان “إن القوات المسلحة تمكنت من إحباط الهجوم الإرهابي، نتيجة ليقظة جنود قوة الارتكاز الأمنية التي تصدت للعناصر الإرهابية”.

وأضاف الرفاعي أن الجنود اشتبكوا مع العناصر الإرهابية وقتلوا 10 منهم، ودمروا سيارة دفع رباعي كانوا يستخدمونها.

وخلال تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية، قتل وأصيب ضابطان و5 عسكريين مصريين، وفق ما قال المتحدث العسكري.

وقال الرفاعي إن القوات المصرية تنفذ عمليات تمشيط لملاحقة العناصر الإرهابية في المنطقة.

وهذه أول تحاول فيها عناصر إرهابية استهداف قوات عسكرية مصرية في عام 2020.

وكانت قوات أمنية مصرية قتلت في ديسمبر 2019، ثلاثة إرهابيين، كانوا يخططون لشن اعتداءات على قوات الأمن والجيش في شمالي سيناء.