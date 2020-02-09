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الدوري الإيطالي لكرة القدم.. ليتشي يتغلب على نابولي

الدوري الإيطالي لكرة القدم.. ليتشي يتغلب على نابولي
http://almnatiq.net/?p=830220
المناطق - الرياض

تغلب فريق ليتشي على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في المرحلة الـ 23 من بطولة إيطاليا لكرة القدم .
وتجمد رصيد نابولي عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما أضاف ليتشي ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر.
وحقق فريق جنوى فوزا هاما على ضيفه كالياري بهدف دون رد ، ورفع جنوى رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 32 نقطة لكالياري في المركز العاشر.
وتعادل فريق بريشيا مع ضيفه أودينيزي بهدف لكل منهما ، وخسر سبال أمام ضيفه ساسوولو 1-2.
ويقبع سبال في المركز الـ 20 والأخير بـ15 نقطة فيما حسّن ساسوولو من وضعه وارتقى مركزا واحدا وأصبح ترتيبه الـ12 برصيد 29 نقطة.

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